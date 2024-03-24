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Велика вероятность увидеть полярное сияние в Харькове этой ночью — астроном

Общество 23:21   24.03.2024
Елена Нагорная
Велика вероятность увидеть полярное сияние в Харькове этой ночью — астроном

Начиная с ночи на понедельник и до вечера вторника есть шанс того, что украинцы снова смогут увидеть редкое для наших широт полярное сияние.

Об этом сообщает в Facebook астроном, лектор Харьковского планетария Владимир Кажанов.

«Есть большая вероятность, что этой и следующей ночью с территории Украины и других стран можно будет наблюдать полярное сияние. С 23:00 до следующего вечера Землю окутает магнитный шторм. Kp индекс уже вырос. При таких магнитных бурях можно наблюдать «аврору» в наших широтах», — пишет Кажанов.

Чтобы увидеть полярное сияние, нужно смотреть на север небосвода в месте без сильного светового загрязнения, подальше от высоких деревьев или домов.

«Желательно, чтобы был вид на горизонт. Если не видите глазами, попробуйте сделать фото смартфоном, настроив съемку с длинной экспозицией, или установите фотоаппарат на штатив и сделайте несколько снимков с длинной выдержкой 5, 10, 20 секунд (ISO 200, 400, 1600 или больше)», — советует Кажанов.

Читайте также: Полярное сияние над Украиной. Харьковский астроном объяснил причины (фото)

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 марта 2024 в 23:21;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начиная с ночи на понедельник и до вечера вторника есть шанс того, что украинцы снова смогут увидеть редкое для наших широт полярное сияние".