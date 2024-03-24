Велика ймовірність побачити полярне сяйво в Харкові цієї ночі – астроном
Починаючи з ночі проти понеділка і до вечора вівторка є шанс того, що українці знову зможуть побачити рідкісне для наших широт полярне сяйво.
Про це повідомляє у фейсбуці астроном, лектор Харківського планетарію Володимир Кажанов.
“Є велика вірогідність, що цієї та наступної ночі з території України та інших країн можна буде спостерігати полярне сяйво. З 23:00 до наступного вечора Землю огорне магнітний шторм. Kp індекс вже зріс. При таких магнітних бурях можна спостерігати “аврору” у наших широтах“, – пише Кажанов.
Щоб побачити полярне сяйво, потрібно дивитися на північ небосхилу в місці без сильного світлового забруднення, якомога далі від високих дерев або будинків.
“Бажано, щоб був вид на обрій. Якщо не бачите очима, спробуйте зробити фото смартфоном, налаштувавши зйомку з довгою експозицією, або встановіть фотоапарат на штатив та зробіть кілька знімків з довгою витримкою 5, 10, 20 секунд (ISO 200, 400, 1600 чи більше)“, – радить Кажанов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: астроном, кажанов, полярное сияние, северное сияние, Харків;
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Починаючи з ночі проти понеділка і до вечора вівторка є шанс того, що українці знову зможуть побачити рідкісне для наших широт полярне сяйво".