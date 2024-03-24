Велика ймовірність побачити полярне сяйво в Харкові цієї ночі – астроном

Починаючи з ночі проти понеділка і до вечора вівторка є шанс того, що українці знову зможуть побачити рідкісне для наших широт полярне сяйво.

Про це повідомляє у фейсбуці астроном, лектор Харківського планетарію Володимир Кажанов.

“Є велика вірогідність, що цієї та наступної ночі з території України та інших країн можна буде спостерігати полярне сяйво. З 23:00 до наступного вечора Землю огорне магнітний шторм. Kp індекс вже зріс. При таких магнітних бурях можна спостерігати “аврору” у наших широтах“, – пише Кажанов.

Щоб побачити полярне сяйво, потрібно дивитися на північ небосхилу в місці без сильного світлового забруднення, якомога далі від високих дерев або будинків.

“Бажано, щоб був вид на обрій. Якщо не бачите очима, спробуйте зробити фото смартфоном, налаштувавши зйомку з довгою експозицією, або встановіть фотоапарат на штатив та зробіть кілька знімків з довгою витримкою 5, 10, 20 секунд (ISO 200, 400, 1600 чи більше)“, – радить Кажанов.