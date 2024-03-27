Генштаб сообщил о 10 сбитых ночью «шахедах» и одной атаке на Харьковщине

Генштаб ВСУ в утренней сводке 27 марта проинформировал, что ночью Украину атаковали российские беспилотники. Тем временем количество атак живой силы на Купянском направлении не возрастает.

«Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 13 БПЛА типа «Shahed». Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 10 БПЛА были уничтожены», — проинформировали в Генштабе.

По информации Воздушных сил ВСУ, среди регионов, где фиксировали пролет «шахедов», была и Харьковская область.

Также в течение суток армия РФ нанесла авиаудары по Новоегоровке, Ивановке и Кисловке. И провела одну безуспешную атаку на позиции Сил обороны в районе Ивановки на Харьковщине.

В целом в Украине под артиллерийским огнем было более 130 населенных пунктов. Зафиксировали пять ракетных и 74 авиационных ударов, 152 обстрела из РСЗО. На фронте произошло 67 боевых столкновений.

«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по двум пунктам управления и восьми районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному средству противовоздушной обороны, одному артиллерийскому средству и одному складу боеприпасов противника», — отметили в ГШ.