Генштаб повідомив про 10 збитих вночі “шахедів” та одну атаку на Харківщині
Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 27 березня поінформував, що вночі Україну атакували російські безпілотники. Тим часом кількість атак живої сили на Куп’янському напрямку не зростає.
“Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 13 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 10 БпЛА було знищено“, – поінформували в Генштабі.
За інформацією Повітряних сил ЗСУ, серед регіонів, де фіксували проліт “шахедів”, була й Харківська область.
Також протягом доби армія РФ завдала авіаударів по Новоєгорівці, Іванівці та Кислівці. І провела одну безуспішну атаку на позиції Сил оборони в районі Іванівки на Харківщині.
Загалом в Україні під артилерійським вогнем було понад 130 населених пунктів. Зафіксували п’ять ракетних та 74 авіаційних ударів, 152 обстріли з РСЗВ. На фронті сталося 67 бойових зіткнень.
Читайте також: На Харківщині “шахед” влаштував пожежу, є постраждалий
“Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по двох пунктах управління та восьми районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному засобу протиповітряної оборони, одному артилерійському засобу та одному складу боєприпасів противника“, – зазначили в ГШ.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: війна, генштаб, зведення, обстрылы;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Генштаб повідомив про 10 збитих вночі “шахедів” та одну атаку на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2024 в 07:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 27 березня поінформував, що вночі Україну атакували російські безпілотники. Тим часом кількість атак живої сили на Куп’янському напрямку не зростає".