Работа в Харькове: нужны мастера, менеджеры и руководители

По состоянию на 28 марта 2024 года в Харькове и области актуальны 1337 вакансий, сообщил Областной центр занятости.

1. Мастер цеха – 31 000 грн.

2. Директор по производству – 30 000 грн.

3. Менеджер (управленец) по снабжению – 25 000 грн.

4. Кровельщик строительный – 23 000 грн.

5. Заведующий лабораторией – 22 500 грн.

6. Машинист автомобильного крана – 20 904 грн.

7. Садовник – 14 800 грн.

8. Столяр – 13 996 грн.

9. Секретарь руководителя (организации, предприятия, учреждения) – 12500 грн.

10. Гравер – 12 000 грн.

С перечнем актуальных вакансий по Харькову и Харьковской области можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости обращайтесь на «горячую линию» Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по телефонам: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 428 , 097 970 40 68.

Информацию о режиме работы центров занятости см. здесь.