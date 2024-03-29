Работа в Харькове: нужны мастера, менеджеры и руководители
По состоянию на 28 марта 2024 года в Харькове и области актуальны 1337 вакансий, сообщил Областной центр занятости.
1. Мастер цеха – 31 000 грн.
2. Директор по производству – 30 000 грн.
3. Менеджер (управленец) по снабжению – 25 000 грн.
4. Кровельщик строительный – 23 000 грн.
5. Заведующий лабораторией – 22 500 грн.
6. Машинист автомобильного крана – 20 904 грн.
7. Садовник – 14 800 грн.
8. Столяр – 13 996 грн.
9. Секретарь руководителя (организации, предприятия, учреждения) – 12500 грн.
10. Гравер – 12 000 грн.
С перечнем актуальных вакансий по Харькову и Харьковской области можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости обращайтесь на «горячую линию» Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по телефонам: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 428 , 097 970 40 68.
Информацию о режиме работы центров занятости см. здесь.
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- • Дата публикации материала: 29 марта 2024 в 17:16;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 28 марта 2024 года в Харькове и области актуальны 1337 вакансий, сообщил Областной центр занятости.".