Робота в Харкові: потрібні майстри, менеджери і керівники

Станом на 28 березня 2024 року у Харкові та області актуальні 1337 вакансій, повідомив Обласний центр зайнятості.

Майстер цеху – 31 000 грн. Директор з виробництва – 30 000 грн. Менеджер (управитель) з постачання – 25 000 грн. Покрівельник будівельний – 23 000 грн. Завідувач лабораторії – 22 500 грн. Машиніст крана автомобільного – 20 904 грн. Садівник – 14 800 грн. Столяр – 13 996 грн. Секретар керівника (організації, підприємства, установи) – 12 500 грн. Гравер – 12 000 грн.

З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості звертайтесь на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за телефонами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 428, 097 9

Інформацію про режим роботи центрів зайнятості див тут.