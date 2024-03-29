Робота в Харкові: потрібні майстри, менеджери і керівники
Станом на 28 березня 2024 року у Харкові та області актуальні 1337 вакансій, повідомив Обласний центр зайнятості.
- Майстер цеху – 31 000 грн.
- Директор з виробництва – 30 000 грн.
- Менеджер (управитель) з постачання – 25 000 грн.
- Покрівельник будівельний – 23 000 грн.
- Завідувач лабораторії – 22 500 грн.
- Машиніст крана автомобільного – 20 904 грн.
- Садівник – 14 800 грн.
- Столяр – 13 996 грн.
- Секретар керівника (організації, підприємства, установи) – 12 500 грн.
- Гравер – 12 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості звертайтесь на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за телефонами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 428, 097 9
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості див тут.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: вакансия, Областной центр занятости, робота, Харків, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2024 в 17:16;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 28 березня 2024 року у Харкові та області актуальні 1337 вакансій, повідомив Обласний центр зайнятості.".