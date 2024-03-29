Live
  • Пт 29.03.2024
  • Харків  +13°С
  • USD 39.22
  • EUR 42.37

Робота в Харкові: потрібні майстри, менеджери і керівники

Суспільство 17:16   29.03.2024
Оксана Якушко
Робота в Харкові: потрібні майстри, менеджери і керівники

Станом на 28 березня 2024 року у Харкові та області актуальні 1337 вакансій, повідомив Обласний центр зайнятості.

  1. Майстер цеху – 31 000 грн.
  2. Директор з виробництва – 30 000 грн.
  3. Менеджер (управитель) з постачання – 25 000 грн.
  4. Покрівельник будівельний – 23 000 грн.
  5. Завідувач лабораторії – 22 500 грн.
  6. Машиніст крана автомобільного – 20 904 грн.
  7. Садівник – 14 800 грн.
  8. Столяр – 13 996 грн.
  9. Секретар керівника (організації, підприємства, установи) – 12 500 грн.
  10. Гравер – 12 000 грн.

З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості звертайтесь на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за телефонами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 428, 097 9

Інформацію про режим роботи центрів зайнятості див тут.

Читайте також: Ремонт дороги Харків-Золочів: мер Дергачів звернеться до Служби відновлення

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Через вимкнення світла харків’яни стали частіше застрягати в ліфтах: що робити
Через вимкнення світла харків’яни стали частіше застрягати в ліфтах: що робити
29.03.2024, 18:44
У Харкові немає паніки через нові снаряди РФ – Терехов
У Харкові немає паніки через нові снаряди РФ – Терехов
29.03.2024, 18:32
Нові графіки погодинних відключень світла на Харківщині із 1 по 7 квітня
Нові графіки погодинних відключень світла на Харківщині із 1 по 7 квітня
29.03.2024, 16:18
Головні новини 29.03: Сирський – про “наступ” на Харків, поранено пенсіонера
Головні новини 29.03: Сирський – про “наступ” на Харків, поранено пенсіонера
29.03.2024, 17:53
«єВідновлення»: харків’яни отримали майже пів мільярда грн на ремонти
«єВідновлення»: харків’яни отримали майже пів мільярда грн на ремонти
29.03.2024, 13:15
Робота в Харкові: потрібні майстри, менеджери і керівники
Робота в Харкові: потрібні майстри, менеджери і керівники
29.03.2024, 17:16

Новини за темою:

17:33
Робота в Харкові. Слюсарям, токарям і трактористам обіцяють оклад і пільги
17:49
Робота в Харкові: озеленювачів, трактористів, водіїв чекають у саду Шевченка
13:10
Робота в Харкові й області: кому пропонують найбільші зарплати
16:40
Робота в Харкові та області: де найбільші зарплати в регіоні
13:01
Трактористів, слюсарів і водіїв запрошують на роботу в Харкові

Ви читали новину: «Робота в Харкові: потрібні майстри, менеджери і керівники»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2024 в 17:16;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 28 березня 2024 року у Харкові та області актуальні 1337 вакансій, повідомив Обласний центр зайнятості.".