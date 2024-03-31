Live
  • Вс 31.03.2024
  • Харьков  +17°С
  • USD 39.22
  • EUR 42.37

Тепло, как летом. Какой будет погода в первый день апреля в Харькове и области

Общество 20:34   31.03.2024
Оксана Якушко
Тепло, как летом. Какой будет погода в первый день апреля в Харькове и области Фото: Василь Голосний

Прогноз погоды на завтра, 1 апреля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Облачно с прояснениями.🌥
Без осадков. 🌤
Ветер южный⬆️, 7 — 12 м/с; днем местами порывы 15 – 20 м/с.
Температура воздуха: ночью 5 — 10º тепла, днем 19 — 24º.

По Харькову.
Облачно с прояснениями.🌥
Без осадков. 🌤
Ветер южный⬆️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 7 — 9º тепла, днем 21 — 23º.

Читайте также: Апрельская погода: прогноз на 31 марта по Харькову и области

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Главные новости Харькова 31.03: раненые, авиаудары по Купянскому направлению
Главные новости Харькова 31.03: раненые, авиаудары по Купянскому направлению
31.03.2024, 20:00
Взрывы раздаются в Харькове, Терехов и Мельник предупредили об опасности
Взрывы раздаются в Харькове, Терехов и Мельник предупредили об опасности
31.03.2024, 16:23
Пятеро пострадавших в результате удара РФ по селу на Харьковщине – Мельник
Пятеро пострадавших в результате удара РФ по селу на Харьковщине – Мельник
31.03.2024, 18:39
Должна выдержать удар двух С-300: какими будут подземные школы на Харьковщине
Должна выдержать удар двух С-300: какими будут подземные школы на Харьковщине
31.03.2024, 18:00
Новый график почасовых отключений света в Харькове и области с 1 по 7 апреля
Новый график почасовых отключений света в Харькове и области с 1 по 7 апреля
29.03.2024, 16:18
Тепло, как летом. Какой будет погода в первый день апреля в Харькове и области
Тепло, как летом. Какой будет погода в первый день апреля в Харькове и области
31.03.2024, 20:34

Новости по теме:

23:25
Днем до 14 тепла. Какой будет погода 27 марта в Харькове и области
20:37
Облачно и немного дожливо. Какой будет погода 18 марта в Харькове и области
20:09
Облачно и прохладно. Какой будет погода 9 марта в Харькове и области
21:01
Ночью морозы. Какой будет погода 8 марта в Харькове и области
20:29
Прохладно и без осадков. Какой будет погода 7 марта в Харькове и области

Вы читали новость: «Тепло, как летом. Какой будет погода в первый день апреля в Харькове и области»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 31 марта 2024 в 20:34;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 1 апреля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".