Тепло, как летом. Какой будет погода в первый день апреля в Харькове и области
Фото: Василь Голосний
Прогноз погоды на завтра, 1 апреля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Облачно с прояснениями.🌥
Без осадков. 🌤
Ветер южный⬆️, 7 — 12 м/с; днем местами порывы 15 – 20 м/с.
Температура воздуха: ночью 5 — 10º тепла, днем 19 — 24º.
По Харькову.
Облачно с прояснениями.🌥
Без осадков. 🌤
Ветер южный⬆️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 7 — 9º тепла, днем 21 — 23º.
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- • Дата публикации материала: 31 марта 2024 в 20:34;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 1 апреля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".