Тепло, як влітку. Якою буде погода у перший день квітня в Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 1 квітня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
Мінлива хмарність.🌥
Без опадів.🌤
Вітер південний⬆️, 7 – 12 м/с; вдень місцями пориви 15 – 20 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 5 – 10º тепла, вдень 19 – 24º.
По місту.
Мінлива хмарність.🌥
Без опадів.🌤
Вітер південний⬆️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 7 – 9º тепла, вдень 21 – 23º.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2024 в 20:34;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 1 квітня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".