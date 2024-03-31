Live
  • Нд 31.03.2024
  • Харків  +17°С
  • USD 39.22
  • EUR 42.37

Тепло, як влітку. Якою буде погода у перший день квітня в Харкові та області

Суспільство 20:34   31.03.2024
Оксана Якушко
Тепло, як влітку. Якою буде погода у перший день квітня в Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 1 квітня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

Мінлива хмарність.🌥

Без опадів.🌤

Вітер південний⬆️, 7 – 12 м/с; вдень місцями пориви 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 5 – 10º тепла, вдень 19 – 24º.

По місту.

Мінлива хмарність.🌥

Без опадів.🌤

Вітер південний⬆️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 7 – 9º тепла, вдень 21 – 23º.

Читайте також: Квітнева погода: прогноз на 31 березня по Харкову та області

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Тепло, як влітку. Якою буде погода у перший день квітня в Харкові та області
Тепло, як влітку. Якою буде погода у перший день квітня в Харкові та області
31.03.2024, 20:34
П’ятеро постраждалих внаслідок удару росіян по селу на Харківщині – Мельник
П’ятеро постраждалих внаслідок удару росіян по селу на Харківщині – Мельник
31.03.2024, 18:39
Вибухи лунають у Харкові, Терехов і Мельник попередили про небезпеку
Вибухи лунають у Харкові, Терехов і Мельник попередили про небезпеку
31.03.2024, 16:23
“Має витримати влучання двох С-300”: якими будуть підземні школи на Харківщині
“Має витримати влучання двох С-300”: якими будуть підземні школи на Харківщині
31.03.2024, 18:00
Петиція спрацювала. У Харкові буде Глісада Джуса у пам’ять загиблого пілота
Петиція спрацювала. У Харкові буде Глісада Джуса у пам’ять загиблого пілота
31.03.2024, 16:42
Скільки треба росіян, щоб оточити і захопити Харків – експерт (відео)
Скільки треба росіян, щоб оточити і захопити Харків – експерт (відео)
31.03.2024, 14:15

Новини за темою:

23:25
Вдень до 14 тепла. Якою буде погода 27 березня у Харкові та області
20:37
Хмарно, трохи дощитиме. Якою буде погода 18 березня у Харкові та області
20:09
Хмарно і прохолодно. Якою буде погода 9 березня у Харкові та області
21:01
Вночі морози. Якою буде погода 8 березня у Харкові та області
20:29
Прохолодно і без опадів. Якою буде погода 7 березня у Харкові та області

Ви читали новину: «Тепло, як влітку. Якою буде погода у перший день квітня в Харкові та області»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2024 в 20:34;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 1 квітня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".