Маленького ежика спасли от смерти в огне харьковские пожарные
Фото: ГСЧС в Харьковской области
Харьковские пожарные сегодня снова тушили огонь, который вспыхнул из-за любителей сжигать сухую траву вместе с животными и птицами.
1 апреля около 14 часов огонь вспыхнул на околице поселка Солоницовка Харьковского района, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.
Там на открытом пространстве горела сухая трава на площади 400 м².
В полуметре от фронта пламени пожарные нашли ежика, который пытался спастись от гибели.
Спасатели еще раз обращаются к сознанию граждан и призывают не устраивать пожары в экосистемах.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, еж, ежик, огонь, пожарные, пожары, спасатели;
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- • Дата публикации материала: 1 апреля 2024 в 16:53;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские пожарные сегодня снова тушили огонь, который вспыхнул из-за любителей сжигать сухую траву вместе с животными и птицами.".