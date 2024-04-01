Маленького ежика спасли от смерти в огне харьковские пожарные

Харьковские пожарные сегодня снова тушили огонь, который вспыхнул из-за любителей сжигать сухую траву вместе с животными и птицами.

1 апреля около 14 часов огонь вспыхнул на околице поселка Солоницовка Харьковского района, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Там на открытом пространстве горела сухая трава на площади 400 м².

В полуметре от фронта пламени пожарные нашли ежика, который пытался спастись от гибели.

Спасатели еще раз обращаются к сознанию граждан и призывают не устраивать пожары в экосистемах.