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Маленького їжачка врятували від смерті у вогні харківські вогнеборці

Суспільство 16:53   01.04.2024
Оксана Якушко

Харківські вогнеборці сьогодні знову гасили вогонь, який спалахнув через любителів спалювати суху траву разом із тваринами і птахами.

1 квітня близько 14 години вогонь спалахнув на околиці селища Солоницівка Харківського району, повідомили у ДСНС у Харківській області.

Там за межами населеного пункту на відкритому просторі горіла суха трава на площі 400 м².

За пів метра від фронту полум’я пожежники знайшли їжачка, який намагався врятуватися від загибелі.

Рятувальники ще раз звертаються до свідомості громадян і закликають не влаштовувати пожежі в екосистемах.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2024 в 16:53;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські вогнеборці сьогодні знову гасили вогонь, який спалахнув через любителів спалювати суху траву разом із тваринами і птахами.".