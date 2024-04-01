Маленького їжачка врятували від смерті у вогні харківські вогнеборці

Харківські вогнеборці сьогодні знову гасили вогонь, який спалахнув через любителів спалювати суху траву разом із тваринами і птахами.

1 квітня близько 14 години вогонь спалахнув на околиці селища Солоницівка Харківського району, повідомили у ДСНС у Харківській області.

Там за межами населеного пункту на відкритому просторі горіла суха трава на площі 400 м².

За пів метра від фронту полум’я пожежники знайшли їжачка, який намагався врятуватися від загибелі.

Рятувальники ще раз звертаються до свідомості громадян і закликають не влаштовувати пожежі в екосистемах.