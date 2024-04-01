Маленького їжачка врятували від смерті у вогні харківські вогнеборці
Харківські вогнеборці сьогодні знову гасили вогонь, який спалахнув через любителів спалювати суху траву разом із тваринами і птахами.
1 квітня близько 14 години вогонь спалахнув на околиці селища Солоницівка Харківського району, повідомили у ДСНС у Харківській області.
Там за межами населеного пункту на відкритому просторі горіла суха трава на площі 400 м².
За пів метра від фронту полум’я пожежники знайшли їжачка, який намагався врятуватися від загибелі.
Рятувальники ще раз звертаються до свідомості громадян і закликають не влаштовувати пожежі в екосистемах.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2024 в 16:53;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські вогнеборці сьогодні знову гасили вогонь, який спалахнув через любителів спалювати суху траву разом із тваринами і птахами.".