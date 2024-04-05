Двойной удар, чтоб убить спасателей. В Харькове РФ использует опыт Сирии — ВВС

В ночь на 4 апреля Харьков в очередной раз с начала полномасштабной войны содрогнулся от сильных взрывов. РФ поочередно запустила по городу два десятка беспилотников «Шахед», убив трех опытных спасателей ГСЧС, прибывших для ликвидации последствий первой атаки, пишет BBC Украина.

Это так называемая тактика «двойного удара», считающаяся военным преступлением.

Кремль уже не в первый раз применяет эту сокрушительную тактику. Повторные удары, нацеленные на прибывших на место атаки медиков, полицейских и спасателей, российские войска наносили в Одессе, Николаеве, Покровске и других городах на востоке и юге Украины.

Министр внутренних дел Игорь Клименко после удара по Одессе публично поручил стражам порядка и сотрудникам ГСЧС «провести детальный анализ действующих инструкций» и «при необходимости внести коррективы в алгоритм работы, учитывая оперативную обстановку».

Военное преступление

Спикер ГСЧС Александр Хорунжий сказал ВВС Украина, что новые инструкции уже внедряют, но не смог раскрыть, нарушили ли их во время обстрела Харькова в ночь на 4 апреля. Он подчеркнул, что основная задача спасателей – выезжать на вызовы и спасать граждан.

По его словам, в последние месяцы Россия все чаще использует тактику двойных ударов, кроме того, она сознательно атакует и уничтожает спасательные станции ГСЧС. Последний такой случай – уничтожение помещения ГСЧС в селе Русская Лозовая Харьковской области.

Вероятно, предполагает Александр Хорунжий, российские войска пытаются создать такие условия, чтобы специалисты ГСЧС не смогли оказывать помощь гражданским.

«Логика россиян, наверное, дестабилизировала ситуацию, запугала людей и возможно ограничила помощь (пострадавшим) людям. Но подразделения ГСЧС выполняли и будут выполнять в дальнейшем свои обязанности по разбору завалов и тушению пожаров, выездов на вызовы».

В военном командовании считают, что причины этих ударов – отсутствие у РФ существенных успехов на поле боя в последнее время.

Спикер ГСЧС, в свою очередь, объясняет, что такие действия РФ подпадают под категорию военных преступлений в международном праве. Женевские конвенции предусматривают запрет для воюющих сторон нападать на гражданские объекты, а также на людей, не участвующих в боевых действиях.

Он сказал, что не может раскрыть информацию о том, сколько спасателей с начала полномасштабной войны погибли от «двойных ударов» россиян. В то же время «Суспільне» сообщила, что с начала вторжения из-за таких действий противника погиб 91 спасатель, еще 348 получили ранения.

«Вероятно, причина того, что россияне совершают эти незаконные атаки, заключается в том, что они уничтожают высококвалифицированных специалистов. Кто-то имеет медицинский опыт, прошел медицинскую подготовку. Нужно некоторое время, чтобы достичь такого уровня знаний и навыков. И потому заменить их сложно». Очевидно, россияне нацеливаются на этих людей, чтобы гарантировать, что Украине будет труднее, пока война продолжается», — говорит Марк Гарласко, эксперт правозащитной организации РАХ и бывший следователь ООН.

Сирийская практика

Такие коварные действия как атаки на безоружных медиков и спасателей на месте происшествия не являются новой тактикой для России. Войска РФ неоднократно использовали его во время кампании в Сирии.

Член совета правления сирийской волонтерской организации «Белые шлемы» Аммар Аль Сельмо указывает, что в его стране российские войска не просто широко применяли «двойные удары», а комбинировали их с разными видами вооружения для более разрушительного эффекта.

«После российского вмешательства (в конфликт в Сирии) эта практика начала использоваться еще шире. Например, иногда в условиях координации между артиллерией и авиацией», — пояснил он.

«Скажем, артиллерия атакует школу, госпиталь или рынок, а затем самолеты прилетают, чтобы ударить по тому же месту. Таким образом, возникает координация между землей и небом, и они атакуют одно место несколько раз».

Один из примеров этого – авиаудар по жилому зданию в Алеппо в 2016 году, когда там шел разбор завалов.

По словам Аль Сельмо, именно из-за «двойных ударов» погибло большинство из почти 300 убитых в Сирии волонтеров «Белых шлемов».

Сирийский центр правосудия и подотчетности установил, что с 2013 по 2021 год произошло 58 таких «двойных ударов».

В отчете центра говорится, что было зафиксировано два инцидента с двойным ударом в провинции Алеппо, один в Хомсе, 21 – в Идлибе и 34 – в провинции Дамаск.

«В результате жертвы были преимущественно среди гражданского населения, в том числе женщины и дети, а также спасатели, прибывавшие для оказания помощи пострадавшим после первого удара», — говорится в документе.

До официального вступления России в конфликт в 2015 году силы сирийского режима также наносили двойные удары артиллерийскими снарядами по целям.

«Однако после 2015 года частота и интенсивность двойных ударов выросли, это привело к увеличению масштабов поражения, частично вследствие использования оружия с лазерной наводкой, таких как управляемые (артиллерийские) снаряды «Краснополь», — отмечает Сирийский центр правосудия и подотчетности.

С 2022 года – когда вооруженные силы РФ сосредоточили свои усилия на военных действиях в Украине – практика применения «двойных ударов» в Сирии сошла почти до нуля.