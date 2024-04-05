Подвійний удар, щоб вбити рятувальників. У Харкові РФ взяла досвід Сирії – ВВС

В ніч на 4 квітня Харків в черговий раз з початку повномасштабної війни здригнувся від сильних вибухів. РФ почергово запустила по місту два десятки безпілотників “Шахед”, вбивши трьох досвідчених рятувальників ДСНС, що прибули для ліквідації наслідків першої атаки, пише ВВС Україна.

Це так звана тактика “подвійного удару”, що вважається воєнним злочином.

Кремль вже не вперше застосовує цю нищівну тактику. Повторні удари, націлені на медиків, поліцейських і рятувальників, що прибули на місце атаки, російські війська завдавали в Одесі, Миколаєві, Покровську та інших міста на сході і півдні України.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко після удару по Одесі публічно доручив правоохоронцям і співробітникам ДСНС “провести детальний аналіз чинних інструкцій” та “за необхідності внести корективи в алгоритм роботи, враховуючи оперативну обстановку”.

Воєнний злочин

Речник ДСНС Олександр Хорунжий сказав ВВС Україна, що нові інструкції вже впроваджують, але не зміг розкрити, чи порушили їх під час обстрілу Харкова в ніч на 4 квітня. Він наголосив, що основне завдання рятувальників – виїжджати на виклики і рятувати громадян.

За його словами, останніми місяцями Росія дедалі частіше використовує тактику “подвійних ударів”, крім того, вона свідомо атакує і знищує рятувальні станції ДСНС. Останній такий випадок – знищення приміщення ДСНС в селі Руська Лозова на Харківщині.

Ймовірно, припускає Олександр Хорунжий, російські війська намагаються створити такі умови, щоб фахівці ДСНС не змогли надавати допомогу цивільним.

“Логіка росіян, напевно, дестабілізувати ситуацію, залякати людей і можливо обмежити допомогу (постраждалим) людям. Але підрозділи ДСНС виконували і будуть виконувати надалі свої обов’язки з розбирання завалів і гасіння пожеж, виїздів на виклики”.

У військовому командуванні вважають, що причини цих ударів – відсутність в РФ суттєвих успіхів на полі бою останнім часом.

Речник ДСНС, своєю чергою, пояснює, що такі дії РФ підпадають під категорію воєнних злочинів в міжнародному праві. Женевські конвенції передбачають заборону для воюючих сторін нападати на цивільні об’єкти, а також на людей, які не беруть активну участь в бойових діях. Він сказав, що не може розкрити інформацію, скільки рятувальників з початку повномасштабної війни загинули від “подвійних ударів” росіян.

Водночас “Суспільне” повідомляє, що з початку вторгнення через такі дії противника загинув 91 рятувальник, ще 348 – отримали поранення.

“Ймовірно, причина того, що росіяни здійснюють ці незаконні атаки, полягає в тому, що вони знищують висококваліфікованих фахівців. Хтось має медичний досвід, пройшов медичну підготовку. Потрібен деякий час, щоб досягти такого рівня знань і навичок. І тому замінити їх складно. Очевидно, росіяни націлюються на цих людей, щоб гарантувати, що Україні буде ще важче, поки війна триває”, — говорить Марк Гарласко, експерт правозахисної організації РАХ та колишній слідчий ООН.

Сирійська практика

Такі підступні дії, як атаки на беззбройних медиків та рятувальників на місці події, не є новою тактикою для Росії. Війська РФ неодноразово використовували її під час кампанії в Сирії.

Член ради правління сирійської волонтерської організації “Білі шоломи” Аммар Аль Сельмо вказує, що в його країні російські війська не просто широко застосовували “подвійні удари”, а комбінували їх з різними видами озброєння для більш руйнівного ефекту.

“Після російського втручання (в конфлікт в Сирії) ця практика почала використовуватись ще ширше. Наприклад, часом в умовах координації між артилерією і авіацією”, – пояснив він.

“Скажімо, артилерія атакує школу, шпиталь чи ринок, а потім літаки прилітають, щоб вдарити по тому ж місцю. Таким чином виникає координація між землею і небом, і вони атакують одне місце декілька разів”.

Один з прикладів цього – авіаудар по житловій будівлі в Алеппо в 2016 році, коли там йшов розбір завалів.

За словами Аль Сельмо, саме через “подвійні удари” загинули більшість з майже 300 вбитих в Сирії волонтерів “Білих шоломів”.

Сирійський центр правосуддя і підзвітності встановив, що з 2013 до 2021 сталося 58 таких “подвійних ударів”.

“В результаті жертви були переважно серед цивільного населення, зокрема жінки та діти, а також рятувальники, які прибували для надання допомоги постраждалим після першого удару”, – йдеться в документі.

До офіційного вступу Росії в конфлікт у 2015 році сили сирійського режиму також завдавали подвійних ударів артилерійськими снарядами по цілях.

“Однак після 2015 року частота та інтенсивність подвійних ударів зросли, це призвело до збільшення масштабів ураження, частково внаслідок використання зброї з лазерним наведенням, як-от керованих (артилерійських) снарядів “Краснопіль”, — зазначає Сирійський центр правосуддя і підзвітності.

З 2022 року – коли збройні сили РФ зосередили свої зусилля на військових діях в Україні – практика застосування “подвійних ударів” в Сирії зійшла майже нанівець.