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Обворовывал односельчан: на Чугуевщине поймали «любителя» бытовой техники

Общество 14:20   05.04.2024
Виктория Яковенко
Обворовывал односельчан: на Чугуевщине поймали «любителя» бытовой техники Фото: ГУНП в Харьковской области

В Чугуевском районе на Харьковщине правоохранители разоблачили мужчину, который обворовывал собственных односельчан.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что в феврале к ним поступил ряд заявлений по поводу совершения краж в поселке Новопокровка.

«Правоохранители установили, что злоумышленник проникал в чужие дома, выбивая окна или замки на входной двери. Из квартир односельчан мужчина похищал бытовую технику, электроинструменты и другие ценные вещи. Также он разбирал обширную бытовую технику в поисках меди», — отметили в полиции.

Вором оказался уже судимый 47-летний местный житель. Установлено, что он совершил четыре кражи в течение месяца. Злоумышленник повредил три холодильника, два телевизора, стиральную машину и газовую колонку. Часть похищенного имущества мужчина успел продать, другую — сдать в пункты приема металлолома. Вырученные средства фигурант потратил на собственные нужды.

4 апреля мужчине сообщили о подозрении в совершении кражи в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УКУ). Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 апреля 2024 в 14:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чугуевском районе на Харьковщине правоохранители разоблачили мужчину, который обворовывал собственных односельчан.".