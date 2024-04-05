Обворовывал односельчан: на Чугуевщине поймали «любителя» бытовой техники

В Чугуевском районе на Харьковщине правоохранители разоблачили мужчину, который обворовывал собственных односельчан.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что в феврале к ним поступил ряд заявлений по поводу совершения краж в поселке Новопокровка.

«Правоохранители установили, что злоумышленник проникал в чужие дома, выбивая окна или замки на входной двери. Из квартир односельчан мужчина похищал бытовую технику, электроинструменты и другие ценные вещи. Также он разбирал обширную бытовую технику в поисках меди», — отметили в полиции.

Вором оказался уже судимый 47-летний местный житель. Установлено, что он совершил четыре кражи в течение месяца. Злоумышленник повредил три холодильника, два телевизора, стиральную машину и газовую колонку. Часть похищенного имущества мужчина успел продать, другую — сдать в пункты приема металлолома. Вырученные средства фигурант потратил на собственные нужды.

4 апреля мужчине сообщили о подозрении в совершении кражи в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УКУ). Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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