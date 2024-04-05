Обворовывал односельчан: на Чугуевщине поймали «любителя» бытовой техники
В Чугуевском районе на Харьковщине правоохранители разоблачили мужчину, который обворовывал собственных односельчан.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что в феврале к ним поступил ряд заявлений по поводу совершения краж в поселке Новопокровка.
«Правоохранители установили, что злоумышленник проникал в чужие дома, выбивая окна или замки на входной двери. Из квартир односельчан мужчина похищал бытовую технику, электроинструменты и другие ценные вещи. Также он разбирал обширную бытовую технику в поисках меди», — отметили в полиции.
Вором оказался уже судимый 47-летний местный житель. Установлено, что он совершил четыре кражи в течение месяца. Злоумышленник повредил три холодильника, два телевизора, стиральную машину и газовую колонку. Часть похищенного имущества мужчина успел продать, другую — сдать в пункты приема металлолома. Вырученные средства фигурант потратил на собственные нужды.
4 апреля мужчине сообщили о подозрении в совершении кражи в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УКУ). Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бытовая, вор, односельчан, полиция, техника, харьковщина, Чугуевщина;
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- • Дата публикации материала: 5 апреля 2024 в 14:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чугуевском районе на Харьковщине правоохранители разоблачили мужчину, который обворовывал собственных односельчан.".