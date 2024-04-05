Live
  • Пт 05.04.2024
  • Харків  +11°С
  • USD 39.02
  • EUR 42.35

Обкрадав односельців: на Чугуївщині піймали «любителя» побутової техніки

Суспільство 14:20   05.04.2024
Вікторія Яковенко
Обкрадав односельців: на Чугуївщині піймали «любителя» побутової техніки Фото: ГУНП в Харківській області

В Чугуївському районі на Харківщині правоохоронці викрили чоловіка, який обкрадав власних односельців.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що в лютому до них надійшла низка заяв щодо скоєння крадіжок у селищі Новопокровка.

«Правоохоронці встановили, що зловмисник проникав до чужих будинків, вибиваючи вікна або замки на вхідних дверях. З помешкань односельців чоловік викрадав побутову техніку, електроінструменти та інші цінні речі. Також він розбирав велику побутову техніку в пошуках міді», – зазначили у поліції.

Крадієм виявився вже судимий 47-річний місцевий житель. Встановлено, що він скоїв чотири крадіжки протягом місяця. Зловмисник пошкодив три холодильники, два телевізори, пральну машину та газову колонку. Частину викраденого майна чоловік встиг продати, іншу здати в пункти приймання металобрухту. Отримані таким чином кошти фігурант витратив на власні потреби.

4 квітня чоловіку повідомили про підозру у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 ККУ). Йому загрожує до 8 років тюрми.

Читайте також: Пенсію у літнього чоловіка грабіжник відібрав біля банкомату у Харкові

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
РФ вдарила КАБами по Харкову і населеному пункту області – Синєгубов
РФ вдарила КАБами по Харкову і населеному пункту області – Синєгубов
05.04.2024, 15:53
Магнолії зацвіли у Центральному парку Харкова (фото)
Магнолії зацвіли у Центральному парку Харкова (фото)
04.04.2024, 17:48
Міст на Чугуївщині, який зруйнували росіяни, відкриють влітку (фото)
Міст на Чугуївщині, який зруйнували росіяни, відкриють влітку (фото)
05.04.2024, 11:12
Харків був атакований КАБами – Терехов
Харків був атакований КАБами – Терехов
05.04.2024, 15:38
Опубліковано новий графік відключення світла у Харкові та області
Опубліковано новий графік відключення світла у Харкові та області
05.04.2024, 15:16
Терехов повідомив про ситуацію з електрикою в Харкові
Терехов повідомив про ситуацію з електрикою в Харкові
04.04.2024, 09:40

Новини за темою:


Ви читали новину: «Обкрадав односельців: на Чугуївщині піймали «любителя» побутової техніки»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2024 в 14:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Чугуївському районі на Харківщині правоохоронці викрили чоловіка, який обкрадав власних односельців.".