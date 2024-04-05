Обкрадав односельців: на Чугуївщині піймали «любителя» побутової техніки
В Чугуївському районі на Харківщині правоохоронці викрили чоловіка, який обкрадав власних односельців.
У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що в лютому до них надійшла низка заяв щодо скоєння крадіжок у селищі Новопокровка.
«Правоохоронці встановили, що зловмисник проникав до чужих будинків, вибиваючи вікна або замки на вхідних дверях. З помешкань односельців чоловік викрадав побутову техніку, електроінструменти та інші цінні речі. Також він розбирав велику побутову техніку в пошуках міді», – зазначили у поліції.
Крадієм виявився вже судимий 47-річний місцевий житель. Встановлено, що він скоїв чотири крадіжки протягом місяця. Зловмисник пошкодив три холодильники, два телевізори, пральну машину та газову колонку. Частину викраденого майна чоловік встиг продати, іншу здати в пункти приймання металобрухту. Отримані таким чином кошти фігурант витратив на власні потреби.
4 квітня чоловіку повідомили про підозру у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 ККУ). Йому загрожує до 8 років тюрми.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бытовая, вор, односельчан, поліція, техника, харківщина, Чугуевщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2024 в 14:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Чугуївському районі на Харківщині правоохоронці викрили чоловіка, який обкрадав власних односельців.".