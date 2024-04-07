Ночью ограбили пенсионерку: полиция ищет свидетелей преступления в Валках
На Харьковщине ночью 12 марта неизвестные мужчины ограбили 78-летнюю женщину.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, преступление произошло в городе Валки. Злоумышленники проникли в дом, расположенный по улице Усовской, и завладели деньгами женщины. Потом мужчины убежали.
Правоохранители просят всех, кто стал свидетелем преступления или имеет какую-либо информацию о злоумышленниках, позвонить по телефонам: 0995569534, 0502305023 или на линию «102».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ограбили, пенсионерка, полиция, преступление, свидетели, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2024 в 18:04;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине ночью 12 марта неизвестные мужчины ограбили 78-летнюю женщину.".