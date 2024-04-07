Live
  • Вс 07.04.2024
  • Харьков  +18°С
  • USD 39.02
  • EUR 42.35

Ночью ограбили пенсионерку: полиция ищет свидетелей преступления в Валках

Общество 18:04   07.04.2024
Виктория Яковенко
Ночью ограбили пенсионерку: полиция ищет свидетелей преступления в Валках

На Харьковщине ночью 12 марта неизвестные мужчины ограбили 78-летнюю женщину.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, преступление произошло в городе Валки. Злоумышленники проникли в дом, расположенный по улице Усовской, и завладели деньгами женщины. Потом мужчины убежали.

Правоохранители просят всех, кто стал свидетелем преступления или имеет какую-либо информацию о злоумышленниках, позвонить по телефонам: 0995569534, 0502305023 или на линию «102».

Читайте также: Украл авто и за несколько дней продал за 20 тыс. грн: угон на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 7 апреля: отключения света, взрывы, «прилеты»
Главные новости Харькова 7 апреля: отключения света, взрывы, «прилеты»
07.04.2024, 16:51
Удары по центру Харькова: пострадали 5 человек, последствия (фото)
Удары по центру Харькова: пострадали 5 человек, последствия (фото)
07.04.2024, 16:48
«Когда будет свет?» В ХОВА рассказали, что вскоре ждет бизнес Харьковщины
«Когда будет свет?» В ХОВА рассказали, что вскоре ждет бизнес Харьковщины
05.04.2024, 10:00
Грозит ли Харькову снова блэкаут: ответ Синегубова
Грозит ли Харькову снова блэкаут: ответ Синегубова
07.04.2024, 16:06
Генераторы в высотках Харькова: Синегубов озвучил альтернативные планы на зиму
Генераторы в высотках Харькова: Синегубов озвучил альтернативные планы на зиму
06.04.2024, 22:36
Ночью ограбили пенсионерку: полиция ищет свидетелей преступления в Валках
Ночью ограбили пенсионерку: полиция ищет свидетелей преступления в Валках
07.04.2024, 18:04

Новости по теме:

15:35
На Салтовке в ТЦ ограбили мужчину: вора задержали
10:23
Военного в Киеве ударил кирпичом и ограбил харьковчанин с товарищем (видео)
11:20
В Изюме двое оккупантов ограбили ювелирный магазин: украли золота на 8 млн грн
16:03
На Харьковщине подростки избили и ограбили пенсионера: им грозит 15 лет тюрмы
16:00
Японец-волонтер Фуминори из Харькова получил на Укрпочте разграбленную посылку

Вы читали новость: «Ночью ограбили пенсионерку: полиция ищет свидетелей преступления в Валках»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 апреля 2024 в 18:04;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине ночью 12 марта неизвестные мужчины ограбили 78-летнюю женщину.".