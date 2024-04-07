Ночью ограбили пенсионерку: полиция ищет свидетелей преступления в Валках

На Харьковщине ночью 12 марта неизвестные мужчины ограбили 78-летнюю женщину.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, преступление произошло в городе Валки. Злоумышленники проникли в дом, расположенный по улице Усовской, и завладели деньгами женщины. Потом мужчины убежали.

Правоохранители просят всех, кто стал свидетелем преступления или имеет какую-либо информацию о злоумышленниках, позвонить по телефонам: 0995569534, 0502305023 или на линию «102».