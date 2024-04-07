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Вночі пограбували пенсіонерку: поліція шукає свідків злочину у Валках

Суспільство 18:04   07.04.2024
Вікторія Яковенко
Вночі пограбували пенсіонерку: поліція шукає свідків злочину у Валках

На Харківщині вночі 12 березня невідомі чоловіки пограбували 78-річну жінку.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, злочин стався у місті Валки. Зловмисники проникли до будинку, розташованому по вулиці Вусівській, та заволоділи грошима жінки. Потім чоловіки втекли.

Правоохоронці просять усіх, хто став свідком злочину або має будь-яку інформацію про зловмисників зателефонувати за номерами: 0995569534, 0502305023 або на лінію «102».

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2024 в 18:04;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині вночі 12 березня невідомі чоловіки пограбували 78-річну жінку.".