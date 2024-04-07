Вночі пограбували пенсіонерку: поліція шукає свідків злочину у Валках

На Харківщині вночі 12 березня невідомі чоловіки пограбували 78-річну жінку.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, злочин стався у місті Валки. Зловмисники проникли до будинку, розташованому по вулиці Вусівській, та заволоділи грошима жінки. Потім чоловіки втекли.

Правоохоронці просять усіх, хто став свідком злочину або має будь-яку інформацію про зловмисників зателефонувати за номерами: 0995569534, 0502305023 або на лінію «102».