Вночі пограбували пенсіонерку: поліція шукає свідків злочину у Валках
На Харківщині вночі 12 березня невідомі чоловіки пограбували 78-річну жінку.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, злочин стався у місті Валки. Зловмисники проникли до будинку, розташованому по вулиці Вусівській, та заволоділи грошима жінки. Потім чоловіки втекли.
Правоохоронці просять усіх, хто став свідком злочину або має будь-яку інформацію про зловмисників зателефонувати за номерами: 0995569534, 0502305023 або на лінію «102».
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2024 в 18:04;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині вночі 12 березня невідомі чоловіки пограбували 78-річну жінку.".