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В Харькове на две недели перекрыли дорогу из-за утечки газа

Общество 13:41   11.04.2024
Виктория Яковенко
В Харькове на две недели перекрыли дорогу из-за утечки газа Фото: Харьковский горсовет

В Харькове до 24 апреля запретили движение транспорта на Диспетчерском въезде в районе дома №3.

Как объяснили в Харьковском горсовете, это связано с проведением аварийных работ по ликвидации утечки газа на газопроводе низкого давления.

Объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам: Машиностроителей, Резервной, пер. Диспетчерским и другим.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 апреля 2024 в 13:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове до 24 апреля запретили движение транспорта на Диспетчерском въезде в районе дома №3.".