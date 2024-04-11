В Харькове на две недели перекрыли дорогу из-за утечки газа
Фото: Харьковский горсовет
В Харькове до 24 апреля запретили движение транспорта на Диспетчерском въезде в районе дома №3.
Как объяснили в Харьковском горсовете, это связано с проведением аварийных работ по ликвидации утечки газа на газопроводе низкого давления.
Объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам: Машиностроителей, Резервной, пер. Диспетчерским и другим.
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2024 в 13:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове до 24 апреля запретили движение транспорта на Диспетчерском въезде в районе дома №3.".