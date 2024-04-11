В Харькове на две недели перекрыли дорогу из-за утечки газа

В Харькове до 24 апреля запретили движение транспорта на Диспетчерском въезде в районе дома №3.

Как объяснили в Харьковском горсовете, это связано с проведением аварийных работ по ликвидации утечки газа на газопроводе низкого давления.

Объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам: Машиностроителей, Резервной, пер. Диспетчерским и другим.