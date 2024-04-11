У Харкові на два тижні перекрили дорогу через витік газу
Фото: Харківська міськрада
У Харкові до 24 квітня заборонили рух транспорту на в’їзді Диспетчерському в районі будинку №3.
Як пояснили у Харківській міськраді, це пов’язано з проведенням аварійних робіт з ліквідації витоку газу на газопроводі низького тиску.
Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицями: Машинобудівників, Резервною, пров. Диспетчерським та іншими.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: газ, міськрада, перекрыли, ремонт, улицы, утечка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2024 в 13:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові до 24 квітня заборонили рух транспорту на в’їзді Диспетчерському в районі будинку №3.".