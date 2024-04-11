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У Харкові на два тижні перекрили дорогу через витік газу

Суспільство 13:41   11.04.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові на два тижні перекрили дорогу через витік газу Фото: Харківська міськрада

У Харкові до 24 квітня заборонили рух транспорту на в’їзді Диспетчерському в районі будинку №3.

Як пояснили у Харківській міськраді, це пов’язано з проведенням аварійних робіт з ліквідації витоку газу на газопроводі низького тиску.

Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицями: Машинобудівників, Резервною, пров. Диспетчерським та іншими.

Читайте також: У Харкові перекрили вулицю через виток газу: подробиці

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2024 в 13:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові до 24 квітня заборонили рух транспорту на в’їзді Диспетчерському в районі будинку №3.".