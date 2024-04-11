У Харкові на два тижні перекрили дорогу через витік газу

У Харкові до 24 квітня заборонили рух транспорту на в’їзді Диспетчерському в районі будинку №3.

Як пояснили у Харківській міськраді, це пов’язано з проведенням аварійних робіт з ліквідації витоку газу на газопроводі низького тиску.

Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицями: Машинобудівників, Резервною, пров. Диспетчерським та іншими.