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Какой ущерб нанес сельхозземлям Харьковщины российский агрессор — исследование

Общество 21:40   16.04.2024
Елена Нагорная
Какой ущерб нанес сельхозземлям Харьковщины российский агрессор — исследование

Ущерб, нанесенный сельскому хозяйству Харьковской области из-за потери почв в результате полномасштабной войны, рассчитали на уровне почти 37 миллиардов гривен.

Об этом говорится в работе Общества исследователей Украины, информирует Минэкономики.

Исследование состояло из трех этапов. В начале анализировали спутниковые снимки для определения пахотных земель и степени их поражения боеприпасами и военной техникой. Отдельно разрабатывались электронные карты типов почв и уровня их эрозии. Полевой этап предусматривал отбор проб пораженного грунта для дальнейшего лабораторного анализа.

Согласно результатам исследования, 61% территории Харьковщины подвергся воздействию боевых действий. Взрывы повредили 4,2 тысячи га пахотных земель, потенциально загрязненными могут быть еще 28,2 тысячи га. Кроме этого, 3,4 тысячи га почв подверглись уплотнениям из-за передвижения военной техники.

Зампредседателя ХОВА Евгений Иванов считает, что результаты исследования и детальные карты по каждой громаде помогут в разминировании, а главное — позволят аргументированно доказывать, что продукция, выращенная на том или ином участке, не является загрязненной и опасной.

Общество исследователей Украины в дальнейшем планирует проанализировать территорию Харьковщины в пределах 40-километровой зоны от госграницы и линии разграничения на границе региона и Луганщины, которая сейчас согласно международным стандартам является опасной для работы ученых.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 21:40;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ущерб, нанесенный сельскому хозяйству Харьковской области из-за потери почв в результате полномасштабной войны, рассчитали на уровне почти 37 миллиардов гривен".