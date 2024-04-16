Какой ущерб нанес сельхозземлям Харьковщины российский агрессор — исследование
Ущерб, нанесенный сельскому хозяйству Харьковской области из-за потери почв в результате полномасштабной войны, рассчитали на уровне почти 37 миллиардов гривен.
Об этом говорится в работе Общества исследователей Украины, информирует Минэкономики.
Исследование состояло из трех этапов. В начале анализировали спутниковые снимки для определения пахотных земель и степени их поражения боеприпасами и военной техникой. Отдельно разрабатывались электронные карты типов почв и уровня их эрозии. Полевой этап предусматривал отбор проб пораженного грунта для дальнейшего лабораторного анализа.
Согласно результатам исследования, 61% территории Харьковщины подвергся воздействию боевых действий. Взрывы повредили 4,2 тысячи га пахотных земель, потенциально загрязненными могут быть еще 28,2 тысячи га. Кроме этого, 3,4 тысячи га почв подверглись уплотнениям из-за передвижения военной техники.
Зампредседателя ХОВА Евгений Иванов считает, что результаты исследования и детальные карты по каждой громаде помогут в разминировании, а главное — позволят аргументированно доказывать, что продукция, выращенная на том или ином участке, не является загрязненной и опасной.
Общество исследователей Украины в дальнейшем планирует проанализировать территорию Харьковщины в пределах 40-километровой зоны от госграницы и линии разграничения на границе региона и Луганщины, которая сейчас согласно международным стандартам является опасной для работы ученых.
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- Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: аграрии, война, грунт, минэкономики, почва, разминирование, розмінування, сельское хозяйство, ущерб, хова;
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- • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 21:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ущерб, нанесенный сельскому хозяйству Харьковской области из-за потери почв в результате полномасштабной войны, рассчитали на уровне почти 37 миллиардов гривен".