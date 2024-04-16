Яких збитків завдав сільгоспземлям Харківщини російський агресор – дослідження

Збитки, завдані сільському господарству Харківської області через втрату ґрунтів внаслідок повномасштабної війни, розрахували на рівні майже 37 мільярдів гривень.

Про це йдеться у роботі Товариства дослідників України, інформує Мінекономіки.

Дослідження складалося із трьох етапів. На початку аналізували супутникові знімки для визначення орних земель та ступеня їхнього ураження боєприпасами та військовою технікою. Окремо розроблялися електронні карти типів ґрунтів та рівня їхньої ерозії. Польовий етап передбачав відбір проб уражених ґрунтів для подальшого лабораторного аналізу.

Згідно з результатами дослідження, 61% території Харківщини зазнав впливу бойових дій. Вибухи пошкодили 4,2 тисячі га орних земель, потенційно забрудненими можуть бути ще 28,2 тисячі га. Крім цього, 3,4 тисячі га ґрунтів зазнали ущільнень через пересування військової техніки.

Заступник голови ХОВА Євген Іванов вважає, що результати дослідження та детальні карти по кожній громаді допоможуть у розмінуванні, а головне – дозволять аргументовано доводити, що продукція, вирощена на тій чи іншій ділянці, не є забрудненою та небезпечною.

Товариство дослідників України надалі планує проаналізувати територію Харківщини в межах 40-кілометрової зони від держкордону та лінії розмежування на кордоні регіону та Луганщини, яка зараз згідно з міжнародними стандартами є небезпечною для роботи вчених.