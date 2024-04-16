Яких збитків завдав сільгоспземлям Харківщини російський агресор – дослідження
Збитки, завдані сільському господарству Харківської області через втрату ґрунтів внаслідок повномасштабної війни, розрахували на рівні майже 37 мільярдів гривень.
Про це йдеться у роботі Товариства дослідників України, інформує Мінекономіки.
Дослідження складалося із трьох етапів. На початку аналізували супутникові знімки для визначення орних земель та ступеня їхнього ураження боєприпасами та військовою технікою. Окремо розроблялися електронні карти типів ґрунтів та рівня їхньої ерозії. Польовий етап передбачав відбір проб уражених ґрунтів для подальшого лабораторного аналізу.
Згідно з результатами дослідження, 61% території Харківщини зазнав впливу бойових дій. Вибухи пошкодили 4,2 тисячі га орних земель, потенційно забрудненими можуть бути ще 28,2 тисячі га. Крім цього, 3,4 тисячі га ґрунтів зазнали ущільнень через пересування військової техніки.
Заступник голови ХОВА Євген Іванов вважає, що результати дослідження та детальні карти по кожній громаді допоможуть у розмінуванні, а головне – дозволять аргументовано доводити, що продукція, вирощена на тій чи іншій ділянці, не є забрудненою та небезпечною.
Товариство дослідників України надалі планує проаналізувати територію Харківщини в межах 40-кілометрової зони від держкордону та лінії розмежування на кордоні регіону та Луганщини, яка зараз згідно з міжнародними стандартами є небезпечною для роботи вчених.
Читайте також: Аграрії Харківщини можуть безплатно отримати насіння кукурудзи – подробиці
Новини за темою:
- Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: аграрии, війна, грунт, минэкономики, почва, розмінування, сельское хозяйство, ущерб, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Яких збитків завдав сільгоспземлям Харківщини російський агресор – дослідження»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2024 в 21:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Збитки, завдані сільському господарству Харківської області через втрату ґрунтів внаслідок повномасштабної війни, розрахували на рівні майже 37 мільярдів гривень".