Харьков без поддержки США может стать «вторым Алеппо» — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сделал заявление об острой потребности города в защите в комментарии британскому изданию «The Guardian».

«Харьков рискует стать «вторым Алеппо», если американские политики не проголосуют за новую военную помощь, чтобы помочь Украине получить средства противовоздушной обороны, необходимые для предотвращения дальних российских атак, предупредил мэр города», — пишет «The Guardian» 17 апреля.

Журналисты цитируют комментарий мэра города: «Нам нужна эта поддержка, чтобы не допустить превращения Харькова во второй Алеппо». Терехов пояснил, что пакет военной помощи в 60 миллиардов долларов, который никак не могут согласовать американские конгрессмены из-за предвыборных баталий, имеет «критическое значение» для Харькова.

Издание отметило, что 22 марта россияне ракетным ударом уничтожили «электростанцию на восточной окраине города, а также все ее подстанции», а также — еще одну ТЭС в области. Вероятно, речь идет о ТЭЦ-5 и Змиевской ТЭС.