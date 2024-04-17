Харків без підтримки США може стати “другим Алеппо” – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов зробив заяву про гостру потребу міста в захисті в коментарі британському виданню “The Guardian”.

“Харків ризикує стати “другим Алеппо”, якщо американські політики не проголосують за нову військову допомогу, щоб допомогти Україні отримати засоби протиповітряної оборони, необхідні для запобігання далеким російським атакам, попередив мер міста”, – пише “The Guardian” 17 квітня.

Журналісти цитують коментар мера міста: “Нам потрібна ця підтримка, щоб не допустити перетворення Харкова на другий Алеппо”. Терехов пояснив, що пакет військової допомоги у 60 мільярдів доларів, який ніяк не можуть погодити американські конгресмени через передвиборчі баталії, має “критичне значення” для Харкова.

Видання зазначило, що 22 березня росіяни ракетним ударом знищили “електростанцію на східній околиці міста, а також усі її підстанції”, а також ще одну ТЕС в області. Ймовірно, йдеться про ТЕЦ-5 та Зміївську ТЕС.