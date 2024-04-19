15 лет за решеткой грозит женщине с Харьковщины, укравшей выплаты ВПЛ

22-летняя женщина из города Дергачи использовала банковские реквизиты соседки, чтобы оформить ее как ВПЛ, и получала за нее выплаты, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Весной прошлого года к 22-летней жительнице города Дергачи обратилась знакомая с просьбой помочь настроить мобильное приложение «Приват 24». Для этого пожилая женщина предоставила девушке свою банковскую карту и паспорт, где находился логин и пароль входа в кабинет.

Но 22-летняя «благодетельница» тайно использовала логин и пароль для мобильного приложения и с их помощью оформила женщине статус ВПЛ через портал «Дія». Пожилая знакомая даже не знала, что без нее соседка проводит такие операции.

Воровка систематически переводила государственную помощь с карты женщины на собственный счет. Она успела похитить со счета знакомой почти 50 тысяч гривен, которые потратила на покупки.

Правоохранители разоблачили женщину, ее будут судить в Киевском районном суде Харькова. Женщине грозит до 15 лет тюрьмы.

Читайте также: В метро Харькова задержана воровка