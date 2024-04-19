15 років за ґратами загрожує жінці з Харківщини, яка вкрала виплати ВПО

22-річна жінка з міста Дергачі використала банківські реквізити сусідки, щоб оформити її як ВПО, та отримувала за неї виплати, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Навесні минулого року до 22-річної мешканки міста Дергачі звернулась знайома з проханням допомогти налаштувати мобільний додаток «Приват 24». Для цього літня жінка надала дівчині свою банківську картку та паспорт, де знаходився логін та пароль входу до особистого кабінету.

Проте 22-річна «добродійка» таємно скопіювала логін та пароль до мобільного додатку та за їх допомогою оформила жінці статус ВПО через портал «Дія». Звісно, літня знайома навіть не знала, що без її відома дівчина проводить такі «операції».

Крадійка систематично переводила державну допомогу з картки жінки на власні рахунки. Вона встигла викрасти з рахунку знайомої майже 50 тисяч гривень, які витратила на покупки.

Правоохоронці викрили жінку, її судитимуть в Київському районному суді Харкова. Жінці загрожує до 15 років увʼязнення.