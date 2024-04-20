Количество погибших из-за удара РФ по Волчанску возросло до двух — прокуратура
Фото: Харьковская областная прокуратура
Из-за российских ударов по Волчанску два человека погибли, еще два — ранены, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
«Зафиксировано прямое попадание в 9-этажный жилой дом. Получили ранения женщина и мужчина. Обоим пострадавшим 61 год. По другим адресам в результате ударов по городу погибли двое мужчин 50 и 84 лет», — отметили в прокуратуре.
Предварительно, враг бил по городу авиационным управляемым боеприпасом и из РСЗО.
Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).
Напомним, 20 апреля около 08:00 россияне ударили по 9-этажке и частному дому в Волчанске, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. В ГУ Нацполиции в Харьковской области показали кадры с места «прилета».
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- • Дата публикации материала: 20 апреля 2024 в 14:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за российских ударов по Волчанску два человека погибли, еще два — ранены, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.".