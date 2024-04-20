Кількість загиблих через удар РФ по Вовчанську зросла до двох – прокуратура

Через російські удари по Вовчанську двоє людей загинули, ще двоє — поранені, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

«Зафіксовано пряме влучання у 9-поверховий житловий будинок. Отримали поранення жінка та чоловік. Обом постраждалим 61 рік. За іншими адресами внаслідок ударів по місту загинули двоє чоловіків 50 та 84 років», – зазначили у прокуратурі.

Попередньо, ворог бив по місту авіаційним керованим боєприпасом та з РСЗВ.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, 20 квітня близько 08:00 росіяни вдарили по 9-поверхівці та приватному будинку у Вовчанську, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. У ГУ Нацполіції в Харківській області показали кадри з місця “прильоту”.