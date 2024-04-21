Награды, присвоенные погибшим героям с Харьковщины, вручили их семьям
Государственные награды, присвоенные защитникам из Харьковской области посмертно, вручили их семьям.
Как сообщает пресс-служба ХОВА, за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга, орденом «За мужество» III степени (посмертно) награждены 13 героев:
— капитан Руслан Скляр;
— солдат Константин Чмуж;
— солдат Евгений Калюжный;
— солдат Юрий Гриненко;
— солдат Олег Пивоварский;
— солдат Виктор Харченко;
— солдат Сергей Скарга;
— солдат Валерий Шпилька;
— старший солдат Вадим Соколов;
— старший солдат Александр Брицун;
— старший солдат Юрий Гончаров;
— солдат Вадим Закалистов;
— младший сержант Сергей Самолюк.
Читайте также: В центре Харькова обустроили мемориал, посвященный погибшим бойцам «Kraken»
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: воины, За мужество, защитники, награды, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Награды, присвоенные погибшим героям с Харьковщины, вручили их семьям»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 апреля 2024 в 14:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Государственные награды, присвоенные защитникам из Харьковской области посмертно, вручили их семьям".