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Награды, присвоенные погибшим героям с Харьковщины, вручили их семьям

Общество 14:40   21.04.2024
Елена Нагорная

Государственные награды, присвоенные защитникам из Харьковской области посмертно, вручили их семьям.

Как сообщает пресс-служба ХОВА, за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга, орденом «За мужество» III степени (посмертно) награждены 13 героев:

— капитан Руслан Скляр;

— солдат Константин Чмуж;

— солдат Евгений Калюжный;

— солдат Юрий Гриненко;

— солдат Олег Пивоварский;

— солдат Виктор Харченко;

— солдат Сергей Скарга;

— солдат Валерий Шпилька;

— старший солдат Вадим Соколов;

— старший солдат Александр Брицун;

— старший солдат Юрий Гончаров;

— солдат Вадим Закалистов;

— младший сержант Сергей Самолюк.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 21 апреля 2024 в 14:40;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Государственные награды, присвоенные защитникам из Харьковской области посмертно, вручили их семьям".