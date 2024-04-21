Награды, присвоенные погибшим героям с Харьковщины, вручили их семьям

Государственные награды, присвоенные защитникам из Харьковской области посмертно, вручили их семьям.

Как сообщает пресс-служба ХОВА, за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга, орденом «За мужество» III степени (посмертно) награждены 13 героев:

— капитан Руслан Скляр;

— солдат Константин Чмуж;

— солдат Евгений Калюжный;

— солдат Юрий Гриненко;

— солдат Олег Пивоварский;

— солдат Виктор Харченко;

— солдат Сергей Скарга;

— солдат Валерий Шпилька;

— старший солдат Вадим Соколов;

— старший солдат Александр Брицун;

— старший солдат Юрий Гончаров;

— солдат Вадим Закалистов;

— младший сержант Сергей Самолюк.