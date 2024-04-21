Нагороди, присвоєні загиблим героям із Харківщини, вручили їхнім родинам

Державні нагороди, які присвоєно захисникам з Харківської області посмертно, вручили їхнім сім’ям.

Як повідомляє пресслужба ХОВА, за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку, орденом “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно) нагороджені 13 героїв:

– капітан Руслан Скляр;

– солдат Костянтин Чмуж;

– солдат Євген Калюжний;

– солдат Юрій Гриненко;

– солдат Олег Пивоварський;

– солдат Віктор Харченко;

– солдат Сергій Скарга;

– солдат Валерій Шпилька;

– старший солдат Вадим Соколов;

– старший солдат Олександр Брицун;

– старший солдат Юрій Гончаров;

– солдат Вадим Закалістов;

– молодший сержант Сергій Самолюк.