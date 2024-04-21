Нагороди, присвоєні загиблим героям із Харківщини, вручили їхнім родинам
Фото: ХОВА
Державні нагороди, які присвоєно захисникам з Харківської області посмертно, вручили їхнім сім’ям.
Як повідомляє пресслужба ХОВА, за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку, орденом “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно) нагороджені 13 героїв:
– капітан Руслан Скляр;
– солдат Костянтин Чмуж;
– солдат Євген Калюжний;
– солдат Юрій Гриненко;
– солдат Олег Пивоварський;
– солдат Віктор Харченко;
– солдат Сергій Скарга;
– солдат Валерій Шпилька;
– старший солдат Вадим Соколов;
– старший солдат Олександр Брицун;
– старший солдат Юрій Гончаров;
– солдат Вадим Закалістов;
– молодший сержант Сергій Самолюк.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2024 в 14:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Державні нагороди, які присвоєно захисникам з Харківської області посмертно, вручили їхнім сім’ям".