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Нагороди, присвоєні загиблим героям із Харківщини, вручили їхнім родинам

Суспільство 14:40   21.04.2024
Олена Нагорна
Нагороди, присвоєні загиблим героям із Харківщини, вручили їхнім родинам Фото: ХОВА

Державні нагороди, які присвоєно захисникам з Харківської області посмертно, вручили їхнім сім’ям.

Як повідомляє пресслужба ХОВА, за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку, орденом “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно) нагороджені 13 героїв:

– капітан Руслан Скляр;

– солдат Костянтин Чмуж;

– солдат Євген Калюжний;

– солдат Юрій Гриненко;

– солдат Олег Пивоварський;

– солдат Віктор Харченко;

– солдат Сергій Скарга;

– солдат Валерій Шпилька;

– старший солдат Вадим Соколов;

– старший солдат Олександр Брицун;

– старший солдат Юрій Гончаров;

– солдат Вадим Закалістов;

– молодший сержант Сергій Самолюк.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2024 в 14:40;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Державні нагороди, які присвоєно захисникам з Харківської області посмертно, вручили їхнім сім’ям".