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Ракетой Х-59 ударила ночью вражеская авиация по Харьковщине — Евлаш

Происшествия 10:10   21.04.2024
Елена Нагорная
Ракетой Х-59 ударила ночью вражеская авиация по Харьковщине — Евлаш

Минувшей ночью российская тактическая авиация нанесла удар по Харьковской области ракетой Х-59, сообщил в эфире нацмарафона представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

«Сегодня одна из тех ночей, которая прошла почти бесшумной. Однажды только враг использовал тактическую авиацию, а именно задал удар ракетой Х-59 по Харьковщине. И на юге работала ПВО», — рассказал Евлаш.

Напомним, что в Харькове был слышен взрыв около 23 часов. Вражеский удар подтвердил начальник ХОВА Олег Синегубов и предупредил об опасности жителей Харьковского района.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 21 апреля 2024 в 10:10;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минувшей ночью российская тактическая авиация нанесла удар по Харьковской области ракетой Х-59, сообщил в эфире нацмарафона представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.".