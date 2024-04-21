Ракетой Х-59 ударила ночью вражеская авиация по Харьковщине — Евлаш

Минувшей ночью российская тактическая авиация нанесла удар по Харьковской области ракетой Х-59, сообщил в эфире нацмарафона представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

«Сегодня одна из тех ночей, которая прошла почти бесшумной. Однажды только враг использовал тактическую авиацию, а именно задал удар ракетой Х-59 по Харьковщине. И на юге работала ПВО», — рассказал Евлаш.

Напомним, что в Харькове был слышен взрыв около 23 часов. Вражеский удар подтвердил начальник ХОВА Олег Синегубов и предупредил об опасности жителей Харьковского района.