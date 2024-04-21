Ракетой Х-59 ударила ночью вражеская авиация по Харьковщине — Евлаш
Минувшей ночью российская тактическая авиация нанесла удар по Харьковской области ракетой Х-59, сообщил в эфире нацмарафона представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.
«Сегодня одна из тех ночей, которая прошла почти бесшумной. Однажды только враг использовал тактическую авиацию, а именно задал удар ракетой Х-59 по Харьковщине. И на юге работала ПВО», — рассказал Евлаш.
Напомним, что в Харькове был слышен взрыв около 23 часов. Вражеский удар подтвердил начальник ХОВА Олег Синегубов и предупредил об опасности жителей Харьковского района.
Читайте также: Двое погибших и трое раненых: Синегубов рассказал о местах «прилетов» накануне
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, евлаш, ракета, ракетний удар, Х-59, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ракетой Х-59 ударила ночью вражеская авиация по Харьковщине — Евлаш»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 апреля 2024 в 10:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минувшей ночью российская тактическая авиация нанесла удар по Харьковской области ракетой Х-59, сообщил в эфире нацмарафона представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.".