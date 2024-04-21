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Ракетою Х-59 вдарила вночі ворожа авіація по Харківщині – Євлаш

Події 10:10   21.04.2024
Олена Нагорна
Ракетою Х-59 вдарила вночі ворожа авіація по Харківщині – Євлаш

Минулої ночі російська тактична авіація завдала удару по Харківській області ракетою Х-59, повідомив в етері нацмарафону речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

“Сьогодні одна із тих ночей, яка пройшла майже безшумною. Одного разу тільки ворог використовував тактичну авіацію, а саме завдав удару ракетою Х-59 по Харківщині. Та на півдні працювала ППО”, – розповів Євлаш.

Нагадаємо, що в Харкові було чутно вибух близько 23-ї години. Ворожий удар підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов та попередив про небезпеку мешканців Харківського району.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2024 в 10:10;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої ночі російська тактична авіація завдала удару по Харківській області ракетою Х-59".