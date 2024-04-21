Ракетою Х-59 вдарила вночі ворожа авіація по Харківщині – Євлаш

Минулої ночі російська тактична авіація завдала удару по Харківській області ракетою Х-59, повідомив в етері нацмарафону речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

“Сьогодні одна із тих ночей, яка пройшла майже безшумною. Одного разу тільки ворог використовував тактичну авіацію, а саме завдав удару ракетою Х-59 по Харківщині. Та на півдні працювала ППО”, – розповів Євлаш.

Нагадаємо, що в Харкові було чутно вибух близько 23-ї години. Ворожий удар підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов та попередив про небезпеку мешканців Харківського району.