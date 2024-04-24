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Что вошло в новый пакет помощи США для Украины – список от Пентагона

Мир 19:01   24.04.2024
Оксана Якушко
Что вошло в новый пакет помощи США для Украины – список от Пентагона

В новом пакете военной помощи для Украины на $1 миллиард – боеприпасы к HIMARS и к ПВО, Javelin, БМП Bradley, артиллерийские снаряды, сообщает Минобороны США.

В новом пакете помощи США для Украины:

Ракеты RIM-7 и AIM-9М для ПВО;

Зенитные ракеты Stinger;

Дополнительные боеприпасы для HIMARS;

155-мм артиллерийские снаряды, осколочно-фугасные и улучшенные двойного назначения;

БМП Bradley и MRAP, а также HMMWV;

Противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

Ракеты TOW;

Стрелковое оружие и дополнительные патроны к стрелковому оружию, в том числе патроны калибра 50 для борьбы с БпЛА;

Высокоточные авиационные боеприпасы;

Оборудование аэродромного обеспечения;

Противоброневые мины;

Противопехотные боеприпасы «Клеймор»;

Подрывные боеприпасы для расчистки препятствий;

Приборы ночного видения.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 19:01;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В новом пакете военной помощи для Украины на $1 миллиард – боеприпасы к HIMARS и к ПВО, Javelin, БМП Bradley, артиллерийские снаряды, сообщает Минобороны США.".