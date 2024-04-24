Что вошло в новый пакет помощи США для Украины – список от Пентагона
В новом пакете военной помощи для Украины на $1 миллиард – боеприпасы к HIMARS и к ПВО, Javelin, БМП Bradley, артиллерийские снаряды, сообщает Минобороны США.
В новом пакете помощи США для Украины:
Ракеты RIM-7 и AIM-9М для ПВО;
Зенитные ракеты Stinger;
Дополнительные боеприпасы для HIMARS;
155-мм артиллерийские снаряды, осколочно-фугасные и улучшенные двойного назначения;
БМП Bradley и MRAP, а также HMMWV;
Противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
Ракеты TOW;
Стрелковое оружие и дополнительные патроны к стрелковому оружию, в том числе патроны калибра 50 для борьбы с БпЛА;
Высокоточные авиационные боеприпасы;
Оборудование аэродромного обеспечения;
Противоброневые мины;
Противопехотные боеприпасы «Клеймор»;
Подрывные боеприпасы для расчистки препятствий;
Приборы ночного видения.
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- Категории: Мир, Общество; Теги: Himars, Javelin, бмп, боеприпасы, Бредли, военная помощь, минобороны сша, пентагон, помощь Украине, сша;
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 19:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В новом пакете военной помощи для Украины на $1 миллиард – боеприпасы к HIMARS и к ПВО, Javelin, БМП Bradley, артиллерийские снаряды, сообщает Минобороны США.".