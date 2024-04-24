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Що увійшло до нового пакету допомоги США для України – список від Пентагону

Світ 19:01   24.04.2024
Оксана Якушко
Що увійшло до нового пакету допомоги США для України – список від Пентагону

У новому пакеті військової допомоги для України на $1 мільярд – боєприпаси до HIMARS та ППО, Javelin, БМП Bradley, артилерійські снаряди, повідомляє Міноборони США.

У новому пакеті допомоги США для України:

Ракети RIM-7 та AIM-9М для ППО;

Зенітні ракети Stinger;

Додаткові боєприпаси для HIMARS;

155-мм артилерійські снаряди, осколково-фугасні та покращені подвійного призначення;

БМП Bradley та MRAP, а також HMMWV;

Протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

Ракети TOW;

Стрілецька зброя та додаткові патрони до стрілецької зброї, у тому числі патрони калібру 50 для боротьби з БпЛА;

Високоточні авіаційні боєприпаси;

Устаткування аеродромного забезпечення;

Протиброневі міни;

Протипіхотні боєприпаси «Клеймор»;

Підривні боєприпаси для розчищення перешкод;

Прилади нічного бачення. 

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2024 в 19:01;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У новому пакеті військової допомоги для України на $1 мільярд – боєприпаси до HIMARS та ППО, Javelin, БМП Bradley, артилерійські снаряди, повідомляє Міноборони США.".