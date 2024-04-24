Що увійшло до нового пакету допомоги США для України – список від Пентагону
У новому пакеті військової допомоги для України на $1 мільярд – боєприпаси до HIMARS та ППО, Javelin, БМП Bradley, артилерійські снаряди, повідомляє Міноборони США.
У новому пакеті допомоги США для України:
Ракети RIM-7 та AIM-9М для ППО;
Зенітні ракети Stinger;
Додаткові боєприпаси для HIMARS;
155-мм артилерійські снаряди, осколково-фугасні та покращені подвійного призначення;
БМП Bradley та MRAP, а також HMMWV;
Протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
Ракети TOW;
Стрілецька зброя та додаткові патрони до стрілецької зброї, у тому числі патрони калібру 50 для боротьби з БпЛА;
Високоточні авіаційні боєприпаси;
Устаткування аеродромного забезпечення;
Протиброневі міни;
Протипіхотні боєприпаси «Клеймор»;
Підривні боєприпаси для розчищення перешкод;
Прилади нічного бачення.
Читайте також: Президент Байден підписав закон про $60 мільярдів для України
Новини за темою:
- Категорії: Світ, Суспільство; Теги: Himars, Javelin, бмп, боеприпасы, Бредли, военная помощь, минобороны сша, пентагон, помощь Украине, сша;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Що увійшло до нового пакету допомоги США для України – список від Пентагону»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2024 в 19:01;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У новому пакеті військової допомоги для України на $1 мільярд – боєприпаси до HIMARS та ППО, Javelin, БМП Bradley, артилерійські снаряди, повідомляє Міноборони США.".