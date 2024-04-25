ATACMS до 300 км в Украине с марта: ISW сообщил, где их использовали

На фоне утверждения в США пакета помощи Украине на 61 млрд долларов в местных СМИ активизировали тему использования Украиной ракет ATACMS дальностью около 300 км. Имеющуюся информацию проанализировал Институт изучения войны (ISW).

«Западные СМИ сообщили: высокопоставленные официальные лица США заявили, что Соединенные Штаты тайно отправили в Украину в марте 2024 года неустановленное количество ATACMS с радиусом действия около 300 километров. Как сообщается, высокопоставленный представитель США заявил, что с тех пор украинские силы нанесли удары ракетами ATACMS по российской военной базе в оккупированном Крыму и неустановленной цели к востоку от оккупированного Бердянска в Запорожской области», — проинформировали аналитики ISW.

Они отметили, что 23 апреля опубликованы геолоцированные кадры того, как украинские войска наносят удары по нескольким РЛС российской системы ПВО С-300 к юго-востоку от оккупированной Волновахи. Также советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявлял, что в ночь с 23 на 24 апреля украинские войска 10 раз наносили удары по российским позициям в Бабах-Тараме (село в Донецкой области).

«Не ясно, является ли какой-либо из этих ударов тем ударом, о котором говорил американский чиновник, а украинские военные еще не подтвердили украинский удар под Бердянском. Украинские силы, судя по всему, применили ракеты ATACMS при ударе по российскому военному аэродрому в оккупированном Джанкое (Крым) в ночь с 16 на 17 апреля, в результате чего, как сообщается, были уничтожены или серьезно повреждены четыре пусковые установки ПВО С-400, три радиолокационные станции, пункт управления средствами ПВО и комплекс наблюдения за воздушным пространством «Муром-М», — отметили аналитики.

Официальные лица США сообщили, что ATACMS включат в первый из объявленных траншей помощи Украине — в размере 1 млрд долларов. По оценке Института изучения войны, ATACMS большой дальности позволят ВСУ ухудшить российскую логистику, поставить под угрозу аэродромы и склады боеприпасов в глубоких тыловых районах.