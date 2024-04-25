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ATACMS до 300 км в Україні з березня: ISW повідомив, де їх використовували

Світ 09:32   25.04.2024
Оксана Горун
ATACMS до 300 км в Україні з березня: ISW повідомив, де їх використовували Фото: https://sill-www.army.mil

На тлі затвердження в США пакету допомоги Україні на 61 млрд доларів у місцевих ЗМІ активізували тему використання Україною ракет ATACMS дальністю близько 300 км. Наявну інформацію проаналізував Інститут вивчення війни (ISW).

“Західні ЗМІ повідомили: високопосадовці США заявили, що Сполучені Штати таємно відправили в Україну в березні 2024 року невстановлену кількість ATACMS з радіусом дії близько 300 кілометрів. Як повідомляється, високопоставлений представник США заявив, що з того часу українські сили завдали ударів ракетами  ATACMS по російській військовій базі в окупованому Криму та невстановленій цілі на схід від окупованого Бердянська в Запорізькій області”, – поінформували аналітики ISW.

Вони зазначили, що 23 квітня опубліковано геолоковані кадри того, як українські війська завдають ударів по кількох РЛС російської системи ППО С-300 на південний схід від окупованої Волновахи. Також радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявляв, що в ніч із 23 на 24 квітня українські війська 10 разів завдавали ударів по російських позиціях у Бабах-Тарамі (село на Донеччині).

“Не зрозуміло, чи є якийсь із цих ударів тим ударом, про який говорив американський чиновник, а українські військові ще не підтвердили український удар під Бердянськом. Українські сили, судячи з усього, застосували ракети ATACMS при ударі по російському військовому аеродрому в окупованому Джанкої (Крим) у ніч з 16 на 17 квітня, внаслідок чого, як повідомляється, було знищено або серйозно пошкоджено чотири пускові установки ППО С-400, три радіолокаційні станції, пункт управління засобами ППО та комплекс спостереження за повітряним простором “Муром-М”, – зазначили аналітики.

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Офіційні особи США повідомили, що ATACMS включать до першого з оголошених траншів допомоги Україні – 1 млрд доларів. За оцінкою Інституту вивчення війни, ATACMS великої дальності дозволять ЗСУ погіршити російську логістику, поставити під загрозу аеродроми та склади боєприпасів у глибоких тилових районах.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2024 в 09:32;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На тлі затвердження в США пакету допомоги Україні на 61 млрд доларів у місцевих ЗМІ активізували тему використання Україною ракет ATACMS дальністю близько 300 км. Наявну інформацію проаналізував Інститут вивчення війни (ISW)".