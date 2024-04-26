КАБами ударили россияне по Липцам на Харьковщине и разрушили школу
Россияне нанесли сегодня авиаудары по селу Липцы, сообщила Харьковская областная прокуратура.
«Частно разрушено учебное заведение и поврежден многоквартирный четырехэтажный дом. Без пострадавших. Предварительно село российские военные атаковали четырьмя авиационными боеприпасами», — рассказали в прокуратуре.
Читайте также: По Дергачам ударили два КАБ: одно попадание в подстанцию, второе – в дом
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаудары, бомба, КАБ, липцы, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «КАБами ударили россияне по Липцам на Харьковщине и разрушили школу»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 апреля 2024 в 13:26;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне нанесли сегодня авиаудары по селу Липцы, сообщила Харьковская областная прокуратура.".