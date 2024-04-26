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КАБами ударили россияне по Липцам на Харьковщине и разрушили школу

Происшествия 13:26   26.04.2024
Оксана Якушко
КАБами ударили россияне по Липцам на Харьковщине и разрушили школу

Россияне нанесли сегодня авиаудары по селу Липцы, сообщила Харьковская областная прокуратура.

«Частно разрушено учебное заведение и поврежден многоквартирный четырехэтажный дом. Без пострадавших. Предварительно село российские военные атаковали четырьмя авиационными боеприпасами», — рассказали в прокуратуре.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 апреля 2024 в 13:26;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне нанесли сегодня авиаудары по селу Липцы, сообщила Харьковская областная прокуратура.".