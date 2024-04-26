Live
  • Пт 26.04.2024
  • Харків  +23°С
  • USD 39.67
  • EUR 42.52

КАБами ударили росіяни по Липцям на Харківщині і зруйнували школу

Події 13:26   26.04.2024
Оксана Якушко
КАБами ударили росіяни по Липцям на Харківщині і зруйнували школу

Росіяни завдали сьогодні авіаударів по селу Липці, повідомила Харківська обласна прокуратура.

«Частково зруйнований навчальний заклад і пошкоджений багатоквартирний чотириповерховий будинок. Без постраждалих. Попередньо, село російські військові атакували чотирма авіаційними боєприпасами», – розповіли в прокуратурі.

Читайте також: По Дергачах вдарили два КАБ: одне влучання в підстанцію, друге – в дім (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Опубліковано новий графік відключення світла у Харкові та області
Опубліковано новий графік відключення світла у Харкові та області
26.04.2024, 14:24
Школярі Німеччини приймають іслам через страх перед однокласниками – BILD
Школярі Німеччини приймають іслам через страх перед однокласниками – BILD
26.04.2024, 14:21
Робота в Харкові та області: пропонують бурити нафту та газ за 28 тис. грн
Робота в Харкові та області: пропонують бурити нафту та газ за 28 тис. грн
25.04.2024, 11:20
По Харківщині запускають КАБи – начальник військового гарнізону (оновлено)
По Харківщині запускають КАБи – начальник військового гарнізону (оновлено)
26.04.2024, 10:37
У Харкові пропонують перейменувати ще понад 160 топонімів
У Харкові пропонують перейменувати ще понад 160 топонімів
25.04.2024, 08:46
Гасять пожежу, розбирають завали: ДСНСники працюють на місці удару в Дергачах
Гасять пожежу, розбирають завали: ДСНСники працюють на місці удару в Дергачах
26.04.2024, 14:08

Новини за темою:

19:26
Авіація РФ била по Вовчанську, Боровій і Стрілечій на Харківщині – Генштаб ЗСУ
20:01
Без штурмів, з обстрілами та авіаударами: Генштаб ЗСУ – про добу на Харківщині
19:21
Чотири населені пункти Харківщини атакувала авіація РФ – Генштаб ЗСУ
19:27
Дергачі, Липці, Вовчанськ і не тільки: Генштаб – про авіаудари по Харківщині
19:29
Росіяни наносили авіаудари по Харківщині – Генштаб ЗСУ

Ви читали новину: «КАБами ударили росіяни по Липцям на Харківщині і зруйнували школу»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2024 в 13:26;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни завдали сьогодні авіаударів по селу Липці, повідомила Харківська обласна прокуратура.".