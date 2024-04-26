КАБами ударили росіяни по Липцям на Харківщині і зруйнували школу
Росіяни завдали сьогодні авіаударів по селу Липці, повідомила Харківська обласна прокуратура.
«Частково зруйнований навчальний заклад і пошкоджений багатоквартирний чотириповерховий будинок. Без постраждалих. Попередньо, село російські військові атакували чотирма авіаційними боєприпасами», – розповіли в прокуратурі.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авиаудары, бомба, КАБ, липцы, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2024 в 13:26;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни завдали сьогодні авіаударів по селу Липці, повідомила Харківська обласна прокуратура.".