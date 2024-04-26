На Гагарина в Харькове ограничили движение: работают тепловики (фото)

На проспекте Гагарина временно ограничили движение транспорта вокруг клумбы со световым фонтаном.

Как объяснили в Харьковском горсовете, это связано с капремонтом находящейся под клумбой магистральной камеры. Работы проводятся специалистами КП «Харьковские тепловые сети».

«Реконструкция проводится по проекту Всемирного банка с установкой системы SKADA», — добавили в мэрии.

Коммунальщики обещают проводить работы в ускоренном темпе без выходных.