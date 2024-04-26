На Гагарина в Харькове ограничили движение: работают тепловики (фото)
Фото: Харьковский горсовет
На проспекте Гагарина временно ограничили движение транспорта вокруг клумбы со световым фонтаном.
Как объяснили в Харьковском горсовете, это связано с капремонтом находящейся под клумбой магистральной камеры. Работы проводятся специалистами КП «Харьковские тепловые сети».
«Реконструкция проводится по проекту Всемирного банка с установкой системы SKADA», — добавили в мэрии.
Коммунальщики обещают проводить работы в ускоренном темпе без выходных.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Гагарина, движение, проспект, реконструкция, ремонт, рух, транспорт, Харьков, хтс;
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2024 в 12:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На проспекте Гагарина временно ограничили движение транспорта вокруг клумбы со световым фонтаном.".