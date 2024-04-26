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На Гагарина в Харькове ограничили движение: работают тепловики (фото)

Общество 12:45   26.04.2024
Виктория Яковенко
На Гагарина в Харькове ограничили движение: работают тепловики (фото) Фото: Харьковский горсовет

На проспекте Гагарина временно ограничили движение транспорта вокруг клумбы со световым фонтаном.

Как объяснили в Харьковском горсовете, это связано с капремонтом находящейся под клумбой магистральной камеры. Работы проводятся специалистами КП «Харьковские тепловые сети».

«Реконструкция проводится по проекту Всемирного банка с установкой системы SKADA», — добавили в мэрии.

Коммунальщики обещают проводить работы в ускоренном темпе без выходных.

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Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 апреля 2024 в 12:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На проспекте Гагарина временно ограничили движение транспорта вокруг клумбы со световым фонтаном.".