На Гагаріна в Харкові обмежили рух: працюють тепловики (фото)
Фото: Харківська міськрада
На проспекті Гагаріна тимчасово обмежили рух транспорту навколо клумби зі світловим фонтаном.
Як пояснили у Харківській міськраді, це пов’язано з капремонтом магістральної камери, яка знаходиться під клумбою. Роботи проводять працівники КП «Харківські теплові мережі».
«Реконструкція проводиться за проєктом Світового банку із встановленням системи SKADA», – додали у мерії.
Комунальники обіцяють проводити роботи у прискореному темпі без вихідних.
Читайте також: Харків’янам пропонують роботу трактористів, обіцяють навчити
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Гагарина, проспект, реконструкция, ремонт, рух, транспорт, Харків, хтс;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Гагаріна в Харкові обмежили рух: працюють тепловики (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2024 в 12:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На проспекті Гагаріна тимчасово обмежили рух транспорту навколо клумби зі світловим фонтаном. ".