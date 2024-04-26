На Гагаріна в Харкові обмежили рух: працюють тепловики (фото)

На проспекті Гагаріна тимчасово обмежили рух транспорту навколо клумби зі світловим фонтаном.

Як пояснили у Харківській міськраді, це пов’язано з капремонтом магістральної камери, яка знаходиться під клумбою. Роботи проводять працівники КП «Харківські теплові мережі».

«Реконструкція проводиться за проєктом Світового банку із встановленням системи SKADA», – додали у мерії.

Комунальники обіцяють проводити роботи у прискореному темпі без вихідних.