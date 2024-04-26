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На Гагаріна в Харкові обмежили рух: працюють тепловики (фото)

Суспільство 12:45   26.04.2024
Вікторія Яковенко
На Гагаріна в Харкові обмежили рух: працюють тепловики (фото) Фото: Харківська міськрада

На проспекті Гагаріна тимчасово обмежили рух транспорту навколо клумби зі світловим фонтаном. 

Як пояснили у Харківській міськраді, це пов’язано з капремонтом магістральної камери, яка знаходиться під клумбою. Роботи проводять працівники КП «Харківські теплові мережі».

«Реконструкція проводиться за проєктом Світового банку із встановленням системи SKADA», – додали у мерії.

Комунальники обіцяють проводити роботи у прискореному темпі без вихідних.

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Фото: Харківська міськрада

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2024 в 12:45;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На проспекті Гагаріна тимчасово обмежили рух транспорту навколо клумби зі світловим фонтаном. ".