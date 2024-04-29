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До +25 днем и без осадков: погода в Харькове и области на 30 апреля

Общество 21:57   29.04.2024
Оксана Горун
До +25 днем и без осадков: погода в Харькове и области на 30 апреля Фото: Василий Голосный

В Харькове и области в ближайшие сутки продолжит теплеть. Дождей и гроз не прогнозируют.

Прогноз погоды на 30 апреля опубликовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, 30 апреля в Харькове не будет существенных осадков. Температура воздуха: ночью 8 — 10° тепла, днем 21 — 23°.

В Харьковской области — без осадков. Температура воздуха: ночью 6 — 11° тепла, днем 20 — 25°.

Напомним, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что неделя перед Пасхой в Украине будет теплой. Хорошая погода ожидается и в сам праздничный день. 

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 апреля 2024 в 21:57;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области в ближайшие сутки продолжит теплеть. Дождей и гроз не прогнозируют".