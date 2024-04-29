До +25 днем и без осадков: погода в Харькове и области на 30 апреля
Фото: Василий Голосный
В Харькове и области в ближайшие сутки продолжит теплеть. Дождей и гроз не прогнозируют.
Прогноз погоды на 30 апреля опубликовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
По данным синоптиков, 30 апреля в Харькове не будет существенных осадков. Температура воздуха: ночью 8 — 10° тепла, днем 21 — 23°.
В Харьковской области — без осадков. Температура воздуха: ночью 6 — 11° тепла, днем 20 — 25°.
Напомним, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что неделя перед Пасхой в Украине будет теплой. Хорошая погода ожидается и в сам праздничный день.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: погода, прогноз, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 29 апреля 2024 в 21:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области в ближайшие сутки продолжит теплеть. Дождей и гроз не прогнозируют".