До +25 днем и без осадков: погода в Харькове и области на 30 апреля

В Харькове и области в ближайшие сутки продолжит теплеть. Дождей и гроз не прогнозируют.

Прогноз погоды на 30 апреля опубликовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, 30 апреля в Харькове не будет существенных осадков. Температура воздуха: ночью 8 — 10° тепла, днем 21 — 23°.

В Харьковской области — без осадков. Температура воздуха: ночью 6 — 11° тепла, днем 20 — 25°.

Напомним, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что неделя перед Пасхой в Украине будет теплой. Хорошая погода ожидается и в сам праздничный день.