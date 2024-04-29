До +25 вдень та без опадів: погода в Харкові та області на 30 квітня
В Харкові та області протягом найближчої доби продовжить тепліти. Дощів та гроз не прогнозують.
Прогноз погоди на 30 квітня опублікував Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
За даними синоптиків, 30 квітня в Харкові не буде істотних опадів. Температура повітря: вночі 8-10° тепла, вдень 21-23°.
На Харківщині – без опадів. Температура повітря: вночі 6-11° тепла, вдень 20-25°.
Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко спрогнозувала, що тиждень перед Великоднем в Україні буде теплим. Хороша погода очікується й у святковий день.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2024 в 21:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харкові та області протягом найближчої доби продовжить тепліти. Дощів та гроз не прогнозують".