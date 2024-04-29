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В Русской Лозовой отмечают вторую годовщину освобождения от оккупантов

Общество 14:50   29.04.2024
Виктория Яковенко
В Русской Лозовой отмечают вторую годовщину освобождения от оккупантов Фото: Вячеслав Задоренко

Два года назад село Русская Лозовая на Харьковщине деоккупировали украинские защитники. Об этом напомнил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

«Дергачевская громада одна из первых приняла на себя удар российских захватчиков в феврале 2022 года. Вражеские колонны шли в областной центр, унося смерть и разрушение для местного населения. К сожалению, Русская Лозовая оказались под оккупацией, что принесло большие страдания и болезненные потери для наших людей», — написал Задоренко.

По словам Задоренко, освобождение села позволило отбросить врага от Харькова и снизить интенсивность обстрелов областного центра, города Дергачи, поселков и сел Дергачевской и Малоданиловской громад.

Задоренко поблагодарил военных и работников силовых структур, участвовавших в освобождении Русской Лозовой. А также поздравил жителей села.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 апреля 2024 в 14:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два года назад село Русская Лозовая на Харьковщине деоккупировали украинские защитники. Об этом напомнил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.".