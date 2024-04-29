У Руській Лозовій відзначають другу річницю визволення від окупантів
Два роки тому село Руська Лозова на Харківщині деокупували українські захисники. Про це нагадав голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.
«Дергачівська громада однією з перших прийняла на себе удар російських загарбників у лютому 2022 року. Ворожі колони йшли до обласного центру, несучи смерть і руйнування для місцевого населення. На жаль, Руська Лозова опинилися під окупацією, що принесло великі страждання та болісні втрати для наших людей», – написав Задоренко.
За словами Задоренка, звільнення села дозволило відкинути ворога від Харкова та зменшити інтенсивність обстрілів обласного центра, міста Дергачі, селищ і сіл Дергачівської та Малоданилівської громад.
Задоренко подякував військовим та працівникам силових структур, які брали участь у звільненні Руської Лозової. А також привітав жителів села.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: годовщина, задоренко, Лозовая, окупанти, окупація, русская, село, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2024 в 14:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два роки тому село Руська Лозова на Харківщині деокупували українські захисники. Про це нагадав голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.".