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У Руській Лозовій відзначають другу річницю визволення від окупантів

Суспільство 14:50   29.04.2024
Вікторія Яковенко
У Руській Лозовій відзначають другу річницю визволення від окупантів Фото: Вячеслав Задоренко

Два роки тому село Руська Лозова на Харківщині деокупували українські захисники. Про це нагадав голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

«Дергачівська громада однією з перших прийняла на себе удар російських загарбників у лютому 2022 року. Ворожі колони йшли до обласного центру, несучи смерть і руйнування для місцевого населення. На жаль, Руська Лозова опинилися під окупацією, що принесло великі страждання та болісні втрати для наших людей», – написав Задоренко.

За словами Задоренка, звільнення села дозволило відкинути ворога від Харкова та зменшити інтенсивність обстрілів обласного центра, міста Дергачі, селищ і сіл Дергачівської та Малоданилівської громад.

Задоренко подякував військовим та працівникам силових структур, які брали участь у звільненні Руської Лозової. А також привітав жителів села.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2024 в 14:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два роки тому село Руська Лозова на Харківщині деокупували українські захисники. Про це нагадав голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.".