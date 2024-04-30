До 27 тепла, малооблачно: прогноз погоды в Харькове и области на 1 мая

В среду, 1 мая, в Харькове и области ожидается малооблачная погода. Без осадков.

В Харькове ночная температура составит от 7 до 9 градусов тепла, днем — от 23 до 25, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 5 до 10 тепла, днем — от 22 до 27.

Ветер северный, 5 — 10 м/с.