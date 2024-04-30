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До 27 тепла, малооблачно: прогноз погоды в Харькове и области на 1 мая

Общество 20:31   30.04.2024
Елена Нагорная
До 27 тепла, малооблачно: прогноз погоды в Харькове и области на 1 мая Фото: Василий Голосный

В среду, 1 мая, в Харькове и области ожидается малооблачная погода. Без осадков.

В Харькове ночная температура составит от 7 до 9 градусов тепла, днем — от 23 до 25, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 5 до 10 тепла, днем — от 22 до 27.

Ветер северный, 5 — 10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 апреля 2024 в 20:31;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 1 мая, в Харькове и области ожидается малооблачная погода. Без осадков.".