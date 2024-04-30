До 27 тепла, малохмарно: прогноз погоди в Харкові та області на 1 травня

У середу, 1 травня, у Харкові та області очікується малохмарна погода. Без опадів.

У Харкові нічна температура становитиме від 7 до 9 градусів тепла, вдень – від 23 до 25, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 5 до 10 тепла, вдень – від 22 до 27.

Вітер північний, 5 – 10 м/с.