Это происходило несколько месяцев — Синегубов о накоплении сил РФ на Купянщине
Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона проинформировал о текущей ситуации на Купянском направлении.
«О накоплении: да, действительно, эти факты подтверждаются и это не сейчас, это происходило несколько месяцев, когда враг несколько снизил свои наступательные действия. Сейчас он их восстановил, поскольку ему нужно было время для перегруппировки, замены тех подразделений, которые потеряли свою боеспособность. Также враг начал снова бить по гражданским населенным пунктам Купянского района, по тому направлению эвакуация не прекращалась. Она объявлена как обязательная. По некоторым населенным пунктам, мы ее объявляли в принудительный способ семей, где есть дети. Мы ее завершили. И дальше будем рассматривать, в зависимости от военной обстановки, ряд решений по населенным пунктам, подлежащим эвакуации», — отметил Синегубов.
Он также добавил, что ситуация с военной точки зрения на этом направлении – контролируемая.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Купянское, направление, рф, синегубов, ситуация, хова, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 30 апреля 2024 в 11:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона проинформировал о текущей ситуации на Купянском направлении.".