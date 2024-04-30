“Це відбувалося впродовж місяців” – ХОВА про накопичення сил РФ на Куп’янщині

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону проінформував про поточну ситуацію на Куп’янському напрямку.

«Щодо накопичення: так, дійсно, ці факти підтверджуються і це не зараз, це відбувалося впродовж кількох місяців, коли ворог дещо знизив свої наступальні дії. Зараз він їх поновив, оскільки йому потрібен був час для перегрупування, заміни тих підрозділів, які втратили свою боєздатність. Так само ворог почав знову бити по цивільних населених пунктах Куп’янського району, по тому напрямку евакуація не припинялась. Вона оголошена як обов’язкова. По деяких населених пунктах, ми її оголошували у примусовий спосіб сімей, де є діти. Ми її завершили. І далі будемо розглядати, в залежності від військової обстановки, низку рішень щодо населених пунктів, які підлягатимуть евакуації», – зазначив Синєгубов.

Він також додав, що ситуація на цьому напрямку – контрольована.