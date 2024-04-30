Live
  • Вт 30.04.2024
  • Харків  +18°С
  • USD 39.67
  • EUR 42.5

“Це відбувалося впродовж місяців” – ХОВА про накопичення сил РФ на Куп’янщині

Суспільство 11:40   30.04.2024
Вікторія Яковенко
“Це відбувалося впродовж місяців” – ХОВА про накопичення сил РФ на Куп’янщині Фото: пресслужба ХОВА

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону проінформував про поточну ситуацію на Куп’янському напрямку.

«Щодо накопичення: так, дійсно, ці факти підтверджуються і це не зараз, це відбувалося впродовж кількох місяців, коли ворог дещо знизив свої наступальні дії. Зараз він їх поновив, оскільки йому потрібен був час для перегрупування, заміни тих підрозділів, які втратили свою боєздатність. Так само ворог почав знову бити по цивільних населених пунктах Куп’янського району, по тому напрямку евакуація не припинялась. Вона оголошена як обов’язкова. По деяких населених пунктах, ми її оголошували у примусовий спосіб сімей, де є діти. Ми її завершили. І далі будемо розглядати, в залежності від військової обстановки, низку рішень щодо населених пунктів, які підлягатимуть евакуації», – зазначив Синєгубов.

Він також додав, що ситуація на цьому напрямку – контрольована.

Читайте також: Чия Кислівка на Харківщині та що з “наступом на Харків”: аналіз ISW

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Харкові пролунав вибух, б’ють КАБами: удари підтвердили Терехов і Синєгубов
У Харкові пролунав вибух, б’ють КАБами: удари підтвердили Терехов і Синєгубов
30.04.2024, 10:04
Бізнесу в Харкові скасували низку податків: скільки втратить бюджет – Терехов
Бізнесу в Харкові скасували низку податків: скільки втратить бюджет – Терехов
30.04.2024, 11:56
У Харкові перейменували низку вулиць
У Харкові перейменували низку вулиць
29.04.2024, 18:00
“Це відбувалося впродовж місяців” – ХОВА про накопичення сил РФ на Куп’янщині
“Це відбувалося впродовж місяців” – ХОВА про накопичення сил РФ на Куп’янщині
30.04.2024, 11:40
Через удар по Харкову вже семеро поранених, пошкоджені інфраструктура й авто
Через удар по Харкову вже семеро поранених, пошкоджені інфраструктура й авто
30.04.2024, 11:20
Значні руйнування: у Харкові відновлюють водоканал після “прильоту”
Значні руйнування: у Харкові відновлюють водоканал після “прильоту”
30.04.2024, 11:04

Новини за темою:

22:17
“Я не збираюся евакуюватися” – Терехов про “наступ на Харків”
16:46
Харків’янин обіцяв вивезти людей і домашніх улюбленців – і зникав із грошима
21:30
У Липцях на Харківщині не залишилося дітей, дорослі також виїжджають
20:14
Чутки про евакуацію установ і родин військових із Харкова – коментар ХОВА
12:02
Розширювати список примусової евакуації поки що не плануємо – начальник ХОВА

Ви читали новину: «“Це відбувалося впродовж місяців” – ХОВА про накопичення сил РФ на Куп’янщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2024 в 11:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону проінформував про поточну ситуацію на Куп’янському напрямку.".