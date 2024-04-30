Мужчину, торговавшего снарядами, задержали под Харьковом
57-летний мужчина из города Люботин нелегально купил корпус ручной осколочной гранаты дистанционного действия Ф-1 и унифицированный пыл ручной гранаты УЗРГМ, которые в дальнейшем хранил у себя дома, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Однако на этом делец не остановился. Он предложил своему знакомому приобрести у него боеприпасы. За «товары» подозреваемый запросил 2500 гривен.
30 апреля 2024 года в Люботине правоохранители задержали дельца после передачи боеприпасов.
Ему сообщили о незаконном приобретении, хранении и незаконном сбыте боевых припасов, без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).
Решается вопрос о его содержании под стражей. Устанавливаются все фигуранты указанного уголовного производства, ведется следствие.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: граната, Люботин, мужчина, снаряд, Харьков, Харьковская областная прокуратура, чоловік;
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- • Дата публикации материала: 30 апреля 2024 в 17:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "57-летний мужчина из города Люботин нелегально купил корпус ручной осколочной гранаты дистанционного действия Ф-1 и унифицированный пыл ручной гранаты УЗРГМ, которые в дальнейшем хранил у себя дома, сообщила Харьковская областная прокуратура.".