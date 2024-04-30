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Мужчину, торговавшего снарядами, задержали под Харьковом

Происшествия 17:30   30.04.2024
Оксана Якушко
Мужчину, торговавшего снарядами, задержали под Харьковом

57-летний мужчина из города Люботин нелегально купил корпус ручной осколочной гранаты дистанционного действия Ф-1 и унифицированный пыл ручной гранаты УЗРГМ, которые в дальнейшем хранил у себя дома, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Однако на этом делец не остановился. Он предложил своему знакомому приобрести у него боеприпасы. За «товары» подозреваемый запросил 2500 гривен.
30 апреля 2024 года в Люботине правоохранители задержали дельца после передачи боеприпасов.

Ему сообщили о незаконном приобретении, хранении и незаконном сбыте боевых припасов, без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Решается вопрос о его содержании под стражей. Устанавливаются все фигуранты указанного уголовного производства, ведется следствие.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 30 апреля 2024 в 17:30;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "57-летний мужчина из города Люботин нелегально купил корпус ручной осколочной гранаты дистанционного действия Ф-1 и унифицированный пыл ручной гранаты УЗРГМ, которые в дальнейшем хранил у себя дома, сообщила Харьковская областная прокуратура.".