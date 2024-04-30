Чоловіка, який торгував снарядами, затримали під Харковом

57-річний чоловік із міста Люботин нелегально купив корпус ручної уламкової гранати дистанційної дії Ф-1 та уніфікований запал ручної гранати, які надалі зберігав у себе вдома, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Проте на цьому ділок не зупинився. Він запропонував своєму знайомому придбати у нього боєприпаси, на що той погодився. За «товари» підозрюваний оголосив вартість у сумі 2500 гривень.

30 квітня 2024 року у Люботині правоохоронці затримали ділка після передачі боєприпасів.

Йому повідомили про у незаконному придбанні, зберіганні та незаконному збуті бойових припасів, без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Наразі вирішується питання щодо тримання його під вартою. Встановлюються всі фігуранти вказаного кримінального провадження, триває слідство.