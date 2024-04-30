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Чоловіка, який торгував снарядами, затримали під Харковом

Події 17:30   30.04.2024
Оксана Якушко
Чоловіка, який торгував снарядами, затримали під Харковом

57-річний чоловік із міста Люботин нелегально купив корпус ручної уламкової гранати дистанційної дії Ф-1 та уніфікований запал ручної гранати, які надалі зберігав у себе вдома, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Проте на цьому ділок не зупинився. Він запропонував своєму знайомому придбати у нього боєприпаси, на що той погодився. За «товари» підозрюваний оголосив вартість у сумі 2500 гривень.

30 квітня 2024 року у Люботині правоохоронці затримали ділка після передачі боєприпасів.

Йому повідомили про у незаконному придбанні, зберіганні та незаконному збуті бойових припасів, без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Наразі вирішується питання щодо тримання його під вартою. Встановлюються всі фігуранти вказаного кримінального провадження, триває слідство.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2024 в 17:30;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "57-річний чоловік із міста Люботин нелегально купив корпус ручної уламкової гранати дистанційної дії Ф-1 та уніфікований запал ручної гранати, які надалі зберігав у себе вдома, повідомила Харківська обласна прокуратура.".