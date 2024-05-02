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В Липцах восстановили подачу газа в 100 домов

Общество 08:12   02.05.2024
Оксана Горун
В Липцах восстановили подачу газа в 100 домов Фото: ХОВА

На территории Липецкой громады россияне одним из обстрелов перебили распределительный газопровод. В итоге в Липцах жители остались без газа.

«Газсети» возобновили подачу газа в 100 домов Липцев, — сообщила утром 2 мая пресс-служба предприятия. — Во время обстрелов врагом территории Липецкой громады был перебит один из распределительных газопроводов. Враг в очередной раз оставил без энергоносителя 100 домов поселка. Несмотря на активные боевые действия, специалисты Харьковского филиала «Газсети» возобновили работу газопровода. Устранение последствий прилетов по коммуникациям длилось два дня».

Сейчас, по данным газовиков подачу газа возобновили во все дома населенного пункта.

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Напомним, Липцы практически ежедневно подвергаются российским обстрелам. На село сбрасывают КАБы и бьют из РСЗО. Так, очередной раз по селу ударили около 16:20 1 мая. На месте от осколочных ранений погибла 78-летняя женщина. В тот же день, по данным ХОВА, в 10:30 было три вражеских удара КАБами между селами Липцы и Веселое.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 08:12;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На территории Липецкой громады россияне одним из обстрелов перебили распределительный газопровод. В итоге в Липцах жители остались без газа".