У Липцях відновили подачу газу до 100 будинків
На території Липецької громади росіяни одним з обстрілів перебили розподільчий газопровід. У результаті в Липцях мешканці залишилися без газу.
“Газмережі” відновили подачу газу до 100 будинків Липців, – повідомила вранці 2 травня пресслужба підприємства. — Під час обстрілів ворогом території Липецької громади, був перебитий один з розподільних газопроводів. Ворог в черговий раз залишив без енергоносія 100 будинків селища. Попри активні бойові дії фахівці Харківської філії “Газмережі” відновили роботу газопроводу. Усунення наслідків прильотів по комунікаціях тривало два дні”.
Наразі, за даними газовиків, подачу газу відновили в усі будинки населеного пункту.
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Нагадаємо, Липці практично щодня зазнають російських обстрілів. На село скидають КАБи та б’ють із РСЗВ. Так, черговий раз по селу вдарили близько 16:20 1 травня. На місці від осколкових поранень загинула 78-річна жінка. Того ж дня, за даними ХОВА, о 10:30 було три ворожі удари КАБами між селами Липці та Веселе.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відновлення, газ, Газсети, липцы, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2024 в 08:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На території Липецької громади росіяни одним із обстрілів перебили розподільчий газопровід. У результаті в Липцях мешканці залишилися без газу".